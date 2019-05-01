【足球】練習期間突然暈倒　卡斯拿斯心臟病發送院

現效力波圖的前西班牙首席門將卡斯拿斯練習期間心臟病發暈倒，入院進行手術治療後情況穩定。

根據葡萄牙足球網站 Mais Futeobol消息指出，現年37歲的卡斯拿斯周三（1日）心臟病發，他被送往位於波圖的CUF Porto Hospital，並立即進行手術。

消息指，他在手術完成後已清醒，並已能夠跟醫護人員溝通。

卡斯拿斯不久前才在歐聯八強為波圖上陣面對利物浦，他在這項球會級別最高榮譽賽事，至今已累積177次上陣，為歐聯最高上陣次數紀錄。

卡斯拿斯曾效力皇馬多年，長達10多年為西班牙國家隊首席門將。（Getty Images）

跟卡斯拿斯在皇馬共事多年的沙治奧拉莫斯，在Twitter為前隊友送上祝福。

卡斯拿斯所屬球會波圖，已向葡萄牙電視台TVI證實，這位西班牙籍門將周三在球隊練習期間突然暈倒。

波圖其後發聲明指出，「周三早上卡斯拿斯在波圖訓練基地操練期間心臟病發，該節訓練立即終止，並為這名波圖門將進行治療，目前他已被送往CUP Porto醫院。」好消息是，波圖確認：「卡斯拿斯狀況良好、穩定，他的心臟問題亦已得到解決。」

卡斯拿斯在皇家馬德里展開球員生涯，在銀河艦隊度過16個寒暑，他三次為球隊贏得歐聯冠軍，五次捧起西甲聯賽冠軍錦標，至2016年轉投波圖。他在西班牙國家隊一樣成功，以隊長身份帶領西班牙兩度贏得歐國盃以及2010年世界盃。

曾跟他在皇馬共事多年的前隊友沙治奧拉莫斯、西班牙網球天王拿度、曼聯葡萄牙籍新星達洛治紛紛在社交網站為他送上祝福。

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