【亞洲桌球賽】吳安儀挫白雨露印度捧盃　張家瑋U21摘亞

2019亞洲21歲以下及女子桌球錦標賽於印度昌迪加爾舉行，香港桌球手在各項賽事表現理想，當中張家瑋在亞洲U21摘亞，師姐吳安儀更在女子決賽擊敗中國的白雨露封后。

張家瑋U21決賽飲恨

前世青冠軍張家瑋在亞洲U21錦標賽中小組3戰全勝出線，8強以局數5︰4擊敗香港隊友鄭宇喬。4強他面對泰國球手Narongdat Takantong以局數5︰2過關，殺入決賽。中國的趙建波於決賽佔上風，以局數6︰3勝張家瑋。亞軍張家瑋在今屆賽事分別打出116及105兩棒破百，表現不錯。

女子組方面，吳安儀在8強以局數3︰0輕取Vidya Pillai，4強再以3︰1勝2號種子山齊士（Arantxa Sanchis）殺入決賽。她與中國的白雨露爭持激烈，最終在決勝局以細分險勝，以局數3︰2封后。

吳安伶（左）與張家瑋分別殺入決賽，成績令人鼓舞。（香港桌球總會提供）

吳安儀賽後稱昌迪加爾是她的福地︰「今次應是第二次來這裏比賽，上次是打第一屆亞洲錦標賽，當時贏冠軍，所以我常說鍾意印度及昌迪加爾。今次決賽再對白雨露，上次對賽是在香港打亞洲邀請賽，當時決賽以局數2︰3敗給她。之後一路都想有機會與她再打過。」安儀謂今次賽事發揮幾好，「過去6個月比賽仍未見到成績上進步，但自覺技術上一路都有進步，或未必能在賽果中反映，今次終於贏了。」安儀會先回香港，一星期後赴英國打Q School，之後再到泰國打WWS世界錦標賽。

吳安儀在印度揚威。（香港桌球總會提供）

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