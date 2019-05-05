【棒球．MLB】巨人「蜘蛛俠」飛簷走壁　高難度接殺K.O.紅人新星

MLB球隊紅人外野手辛素（Nick Senzel），在周日主場對巨人一戰，第3局有機會打出大聯盟生涯首支全壘打。 只見棒球一直飛向外野，大有機會成為Home run，豈料這時一個人影令到辛奴失望。 超人？蜘蛛俠？不，那是佩拿（Kevin Pillar）。

紅人於第3局進攻時，已經領先巨人5：1。客隊先發投手D洛迪古斯（Dereck Rodriguez）面對辛素，投出一球時速91英里的偏高直球，辛素沒有遲疑出手，將球轟向中外野。正當全場都以為這一球肯定會變成全壘打時，以防守神技成名的佩拿，卻再次做出大都想不到的事。只見佩拿回身不停跑，已跑到外野牆附近。

佩拿再次在表演防守神技。（網上圖片）

此時佩拿已經走到牆邊，只見他跳起後蹬牆而上，雙眼緊盯棒球去勢，戴手套的左手跟着棒球去勢而調整，然後棒球就自然地跌入這名30歲球員的手套之中，佩拿接實皮球後緩緩落地，整個過程一氣呵成，實在是瀟灑之極。能夠做出這樣的神技，當然有一點運氣，但佩拿確是早有預備。

今季轉投巨人的他賽後說：「我喜歡在首天比賽前的打擊練習時間，走到外野接球，嘗試令到自己得到更多機會模擬比賽會遇到的情況。就算我不在外野走來走去，也會讓自己眼睛好好追蹤皮球，但最大作用就是要預備自己與外野牆的距離。」早就準備充足，但佩拿指出最後仍是要靠直覺。

看到佩拿的神救，令筆者即時想起一個人。不，一個早前才落幕的傳奇。鈴木一朗。這名日本棒球「神人」在2005年效力水手時，對天使亦曾表演過這樣「蜘蛛俠上身」的防守神技。

佩拿神技逐格睇（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

辛奴第5局終開轟

雖然被佩拿沒收了生涯第一支全壘打，但辛奴不用等多久就得到了值得紀念的一揮。辛奴將洛迪古斯「唔拖唔水」的內角球打出，今次不再打到中外野，皮球在右外野牆後更遠的地方降落。就算巨人右野手德加（Steven Duggar）欲有樣學樣跳上牆，但根本不可能碰到棒球。

辛奴成為紅人自1908年後，第18名在生涯首兩場比賽內，就打出全壘打的球員。上一位已經是史杜斯（Drew Stubbs），在2009年9月20對巨人開轟，無獨有偶亦是生涯第2仗。紅人教頭大衛貝爾真後說：「他能在辛辛那提開齋，絕對是件好事。希望這只是個開始。」

辛奴最終在第5局敲出MLB生涯首支全壘打。（美聯社）

洛迪古斯見到隊友出手相救也咧嘴而笑。（網上圖片）

巨人最終以2：9大敗於紅人手下，現時於國聯西區以14勝19負排榜尾。至於今年大肆擴軍的紅人，戰績與巨人一樣，於國聯中區亦是敬陪末席，而且在贏波同日宣布與陣中強棒甘普（Matt Kemp）解約。甘普去年12月被道奇交易到紅人，但今季上陣20場60次打席打擊率值得 .200、一支全壘打及5個打點，其位置最終被辛奴取代。