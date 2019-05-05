【田徑】楊文蔚1.77米摘銅　缺戰台北公開賽：先練好新技術

「啊⋯⋯」香港女子跳高紀錄保持者楊文蔚（Ceci）出戰香港田徑錦標賽，三跳未能越過1.81米落墊後不禁嘆聲，最終她以1.77米摘下銅牌。 上月她在首次採用全程起跳下跳出1.81米，她坦言未能完全穩定起跳，對於自己保持的1.88米香港紀錄，「我不想常常想住數字，要做好技術。」

今日女子跳高決賽上高手雲集，包括烏茲別克選手杜薩諾娃和薩杜拉耶娃等，前者在上月亞錦賽以1.90米摘金。香港「跳高女神」Ceci由1.73米起跳，成功跳過後再挑戰1.77米，最終未能繼上月再突破「一米八」關口，以1.77米名列第3，冠亞分別由烏茲別克兩名選手取得。「今日情況與亞錦賽其實很似，都是1.75米跳得好但之後不過，未應用到跳矮高度技術在較高高度上。」Ceci賽後道。繼續以新技術11步跳的她對於今日表現不大滿意：「今日是跑得不錯，惟起跳未做得好。1.73、1.77米時起跳做得不錯，1.81米三下起跳都做得不好。」

楊文蔚坦言需加強練習量掌握新技術：「希望練得多可自然地做到出來。」（李澤彤攝）

黎恩熙以1.65米完成賽事。（李澤彤攝）

她期望能在6月的城市田徑系列賽前練好，意味她將缺席月底的台北公開賽。台北是她造出香港紀錄的「福地」，惟她認為自己還未準備好：「台北不會去了，因為覺得自己未準備好，1.8米都未做得好，自己在高高度時未有信心衝過去，所以希望能做好訓練量，自然做到技術才出去比賽，加強自己信心做出來。」系列賽後她將出戰意大利舉行的世大運。

對於再突破1.88米的個人最佳成績，Ceci笑謂不再想太多：「不想常常想數字方面，就是因為經常想數字才1.8米跳成這樣子，要做好技術層面先。」今年除新加坡田徑邀請賽外，她謂高度一升高就做不好技術，今天亦是在1.73和1.77米做得好技術，惟到1.8米便未能成功應用，「1.73米時做到都開心的，有時開心不是數字上，而是技術做得好，差的是高的時候又做不出來。」問到來年東京奧運，Ceci認為：「奧運都是目標，但我經常會把目標放在心入面，最重要是做到我要做的事，才可跳到出來。」

林安琪上月打破香港紀錄後，坦言要穩定在11秒時間內才慢慢再突破。（李澤彤攝）

林安琪劍指亞洲格林披治

林安琪在上月亞錦賽以11.62秒，打破封塵24年香港女子紀錄的「百米飛人」，今日在100米決賽跑出12.02秒封后，梁詠曦和潘幸慧分列亞、季。賽後她表示天氣比預期中已好，今場成績是其次，目標將放在6月的亞洲格林披治田徑賽：「青年組時去過這個比賽，中間雖有去過但成績都是12秒，希望在破到香港紀錄後再挑戰。」她坦言要先穩定在11秒時間再慢慢突破紀錄。

吳家鋒在100米決賽以0.2秒力壓黃卓熙封王。（李澤彤攝）

至於男子100米決賽，近日傷癒復出的吳家鋒以10.55秒摘金，他表示昨日初賽後跑回水平，但在起步後約30米時「仆一仆」稍被影響：「始終目標是安全、健康下完成比賽，今天發揮到表現都算幾滿意了。」他下場比賽將是月底的台北田徑公開賽。