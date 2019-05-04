【田徑】屈旨盈5000米第三　昐以短途提升速度

今日（4日）香港田徑錦標賽，女子組5000米淨看名單就已滿懷期望，全因當中有屈旨盈、徐健恩和黃芷銦，但最後只見屈旨盈上線，最後以18分24.02秒完賽取得第三。港隊代表黃卓寧及代表屈臣氏體育會的羅映潮則分別奪得金﹑銀牌。

未能見到高手過招，失落的也不止旁人，「本來很期待可以和她們倆一起跑，但一上場『咦沒有她們』，是有一點失落。」「因為希望愈大失望愈大？」我笑問。「對對對對，和她們都很少同場，練習也是不同教練，很少機會可以一起比賽。」

除了想在賽場上有相熟的陪伴，大家一起衝的感覺也是很讓屈旨盈她期待：「同徐健欣自亞運之後都沒有一起跑過，因為大家的速度差不多可以互相一起帶跑。」說起徐健恩和黃芷銦，屈旨盈盡顯自己的激動：「本想有機會，誰不知都沒有，一起跑時間也會推快一點，因為大家一起衝自己都會想加快，更有動力。」

雖然是自己5000米的PB，但屈旨盈笑說仍未是自己理想中的成績。（林若勤攝）

天氣漸熱，慢慢到了夏天跑手們都要「唞暑」，訓練也要由長距離轉跑短距離，「因為自己跑開長距離，5000是對自己的一個速度訓練，加上不可以離開賽場太久，因為會失去比賽的感覺，所以用5000米來感受速度。」

今日天氣較涼，時而有風，對長跑有利，但屈旨盈表示可能自己未調整好，接下來也會多跑短途。（林若勤攝）

最後18分24.02秒的成績，屈旨盈笑說是自己的PB，但不是自己理想中的成績，本以為可以衝「18分頭」，「有點涼，也有一點點風，跑落都順，可能自己調整得未夠好，也算是一個學習，因為沒有可能每次都跑到自己理想的時間。」「炎炎夏日正好眠？」可能不適用在屈旨盈身上，她表示將會繼續以短途保持速度感，希望天氣轉涼再跑長途可以在速度上有所提升。

女子組5000米賽事由代表香港隊的黃卓寧以18分20.82秒奪金，隨後有代表屈臣氏體育會的羅映潮以18分23.43秒得銀牌。（林若勤攝）

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