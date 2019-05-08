【西甲】高甸淚別馬體會：「難以跟我的家告別」

這些年來，高甸等如馬體會，馬體會幾乎等如高甸。 他是球隊隊長，也是精神支柱，防線的擎天大將。 可是天下無不散之筵席，職業生涯尾聲，他終於要離開球隊，也是他魂牽夢縈的所在，他的心、他的家。 來到終結一刻，球壇鐵漢傷心得哭了，而且哭得很慘很慘。

效力馬體會9年，33歲的高甸親自在告別記者會上，確認季尾離隊的消息。「這將會是我在馬德里體育會的最後一段日子，我想傳達對這間球會和這件球衣的所有愛。」

說了44秒，他已忍不住開始哭，短短4分多鐘的發言，兩度哭至泣不成聲，「我是馬體會的人。這裏不止是一間球會，更是我的家、一種生活方式。作為球員，更重要的是作為一個人，我在這兒成長，這些年來讓我非常享受。」

說着說着，便傷心得哭了，低下頭用手指按壓雙眼，勉強忍住哭後，他續說：「要跟你的家說再見，實在非常困難。我從未幻想過會有這一刻，所以未能作好準備。」

這時他再度泣不成聲，相隔十多秒才稍為平復下來，雙眼通紅眼眶內盈滿淚水，「我心存感激，我會好好記住我們一起經歷過的美好時光。」

高甸在告別記者會上，兩度泣不成聲。（影片截圖）

這些年來，高甸幾乎已等同馬體會，令人難以想像球隊失去他的日子。（Getty Images）

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「我是球隊隊長，在這裏效力多年。我們未能達成協議，因此我在這兒的時光告一段落。這是我職業生涯和人生中最美好的一段日子。」

他感慨地說，「我希望可以在這裏踢到40歲，但那並不可能。對我來說，永遠會以球會、球隊和隊友的利益行先。但我們未能達成協議，所以我決定離開，就是這樣沒有其他因素在內。」

「小時候，我夢想成為足球員，渴望代表烏拉圭，在歐洲踢足球，成為一名偉大球員。可是我從未想像過，我可以在一個如此宏偉的球場、被全場球迷歌頌我的名字情況下作賽，沒有任何事能較這件事更美好。」說完之後，他如釋重負般大大呼出一口氣，之後猛力搖頭，似乎不滿自己眼淺的差勁表現。然而他真摰感人的告別宣言，已博得全場掌聲。

高甸381次為馬體會上陣，由從維拉利爾加盟一刻已今，均是球隊的支柱。這位烏拉圭守將拒絕球會開出的續約條款，今年6月30日約滿後，將轉投意甲球隊國際米蘭。

即使遇上有C朗、美斯壓陣的皇馬、巴塞盛世，他先後帶領球隊贏得一次西甲聯賽冠軍，兩度贏得歐霸及西班牙盃冠軍，並於2014及16年闖入歐聯決賽，可惜均不敵皇馬只得亞軍。

高甸在個人社交帳戶上載一條告別馬體會的短片，並寫上：GRACIAS DE CORAZÓN （感謝我的心）。（Instagram@Diego Godin）

高甸在告別馬體會短片內，對球會依依不捨。（Instagram@Diego Godin）

高甸一度在記者會泣不成聲

Diego Godin breaks down in his press conference: “A cyclus is over, the most beautiful one of my life and my career. And nothing else. I’m proud to be part of this amazing club and I’m thankful for everyone here. It’s not a club, it’s my family, my home, my way of life.” pic.twitter.com/xSSDjA2cg0 — AFC Ajax 💫 (@TheEuropeanLad) May 7, 2019

高甸告別馬體會短片