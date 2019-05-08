【西甲】高甸淚別馬體會：「難以跟我的家告別」

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這些年來，高甸等如馬體會，馬體會幾乎等如高甸。

他是球隊隊長，也是精神支柱，防線的擎天大將。

可是天下無不散之筵席，職業生涯尾聲，他終於要離開球隊，也是他魂牽夢縈的所在，他的心、他的家。

來到終結一刻，球壇鐵漢傷心得哭了，而且哭得很慘很慘。

效力馬體會9年，33歲的高甸親自在告別記者會上，確認季尾離隊的消息。「這將會是我在馬德里體育會的最後一段日子，我想傳達對這間球會和這件球衣的所有愛。」

說了44秒，他已忍不住開始哭，短短4分多鐘的發言，兩度哭至泣不成聲，「我是馬體會的人。這裏不止是一間球會，更是我的家、一種生活方式。作為球員，更重要的是作為一個人，我在這兒成長，這些年來讓我非常享受。」

說着說着，便傷心得哭了，低下頭用手指按壓雙眼，勉強忍住哭後，他續說：「要跟你的家說再見，實在非常困難。我從未幻想過會有這一刻，所以未能作好準備。」

這時他再度泣不成聲，相隔十多秒才稍為平復下來，雙眼通紅眼眶內盈滿淚水，「我心存感激，我會好好記住我們一起經歷過的美好時光。」

高甸在告別記者會上，兩度泣不成聲。（影片截圖）

這些年來，高甸幾乎已等同馬體會，令人難以想像球隊失去他的日子。（Getty Images）

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「我是球隊隊長，在這裏效力多年。我們未能達成協議，因此我在這兒的時光告一段落。這是我職業生涯和人生中最美好的一段日子。」

他感慨地說，「我希望可以在這裏踢到40歲，但那並不可能。對我來說，永遠會以球會、球隊和隊友的利益行先。但我們未能達成協議，所以我決定離開，就是這樣沒有其他因素在內。」

「小時候，我夢想成為足球員，渴望代表烏拉圭，在歐洲踢足球，成為一名偉大球員。可是我從未想像過，我可以在一個如此宏偉的球場、被全場球迷歌頌我的名字情況下作賽，沒有任何事能較這件事更美好。」說完之後，他如釋重負般大大呼出一口氣，之後猛力搖頭，似乎不滿自己眼淺的差勁表現。然而他真摰感人的告別宣言，已博得全場掌聲。

高甸381次為馬體會上陣，由從維拉利爾加盟一刻已今，均是球隊的支柱。這位烏拉圭守將拒絕球會開出的續約條款，今年6月30日約滿後，將轉投意甲球隊國際米蘭。

即使遇上有C朗、美斯壓陣的皇馬、巴塞盛世，他先後帶領球隊贏得一次西甲聯賽冠軍，兩度贏得歐霸及西班牙盃冠軍，並於2014及16年闖入歐聯決賽，可惜均不敵皇馬只得亞軍。

高甸在個人社交帳戶上載一條告別馬體會的短片，並寫上：GRACIAS DE CORAZÓN （感謝我的心）。（Instagram@Diego Godin）

高甸在告別馬體會短片內，對球會依依不捨。（Instagram@Diego Godin）

高甸一度在記者會泣不成聲

高甸告別馬體會短片

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