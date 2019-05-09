【歐聯】摩連奴批阿積士只懂進攻欠彈性　「熱刺有足球之神庇佑」

阿積士在歐聯4強次回合主場，半場領先熱刺兩球，最後卻輸2：3，兩回合打和3：3，因對手作客入球更多，悲情出局。 在前曼聯領隊摩連奴眼中，這是他們自找的結果。 為什麼會有如此看法？摩帥批評阿積士領先下不知變通，未能應對熱刺變得直接的踢法。

阿積士半場有隊長馬菲斯迪歷特、薛耶治各入一球，領先兩球返更衣室。豈料半場回來，被熱刺追上，補時更被盧卡斯莫拉完成帽子戲法，因此被絕殺出局。為電視台作評述的摩連奴，賽後認為阿積士有時間可以放下進攻風格，踢得保守一點，確保可以晉級。

迪列特為阿積士先開紀錄。（路透社）

盧卡斯莫拉換邊後大演帽子戲法，成為入決賽頭號功臣。（路透社）

「理念能讓球隊成長，你需要根基、哲學及風格，去令球員發揮所長，這一點阿積士做得很好，」摩連奴說：「但足球是體育競技，在戰鬥中你需要戰術去贏比賽，尤其是特別的賽事，你有時要違背自己的理念去贏一場足球比賽。」

阿積士今季席捲歐洲球壇，可惜童話之旅到4強就終止。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

「熱刺有運但捉緊了機會」

摩帥認為正因為阿積士在兩回合計領先3球，仍主張壓前進攻，才會得到出局收場。曾帶領波圖、國際米蘭贏得歐聯的他說：「當你有優勢在手時，最基本要做得就是無時無刻保持平衡，絕不能失衡。」

摩連奴繼續批評荷甲冠軍：「平衡始於防守到5位，有一定數量的球員永遠在後方。不過阿積士堅持他們的足球哲學，下半場踢得像在荷甲對維迪斯一樣。」至於下半場連番攻陷阿積士大門的熱刺，摩連奴就這樣評鑑：「熱刺（下半場）變了，他們踢得更直接，這改變亦很見效。他們亦有運氣，足球之神在他們那一邊，但他們捉緊了運氣及機會。」

熱刺擊敗阿積士後，將於香港時間6月2日凌晨3時與另一英超球隊利物浦，在西班牙首都馬德里舉行決賽。

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