【歐聯】阿積士神奇之旅落幕　主帥：體現足球殘酷一面

阿積士今季的歐聯「神奇之旅」告一段落，領先3球下在主場被熱刺反勝，來季或各散東西的小將們，未能以「三冠王」作結，必定是他們生涯中的遺憾之一。今仗先開紀錄的阿積士隊長馬菲斯迪歷特，賽後表示今仗就如一場惡夢。

阿積士在歐聯4強首回合，作客以1球擊敗熱刺，今仗返回主場出戰，在上半場更取得兩球，擴大領先優勢。與決賽只差45分鐘，竟然在下半場遭熱刺反勝。一眾熱刺球員瘋狂慶祝中，另一邊廂的阿積士小將則大相逕庭，在完場後不少球員以球衣掩面，憔悴地坐在場中，杜辛泰迪治被前修咸頓隊友艾達韋列特安慰時，更毫無反應。

為阿積士開紀錄的隊長迪歷特，未能帶領球隊保住勝果。（路透社）

阿積士球員賽後極度失落（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

以「青春班」為骨幹的阿積士，在今季形勢大好，早前奪得荷蘭盃錦標，原有機會爭逐「三冠王」。阿積士今季在歐聯屢創佳績，在淘汰賽先後擊敗皇馬及祖雲達斯，但可惜被熱刺在下半場反勝，戲劇性4強出局，未能在歐聯更進一步。

阿積士今季表現突出，使不少歐洲球會對一眾小將虎視眈眈，法蘭基迪莊將轉投巴塞，而隊長迪歷特亦有機會離隊他投，今季無緣在「齊腳」的情況下為阿積士奪得歐聯，或許成為他們的其中一個遺憾。

薛耶治在今仗貢獻一個入球，在下半場被追平後，其中一球攻門曾經中柱彈出，一球柱邊出界。（Getty Images）

阿積士球員在完場後，紛紛倒地掩面，大為失望。（視覺中國）

為阿積士攻入首球的隊長迪歷特，在賽後以一場惡夢形容今仗，「我們今仗在上半場發揮相當好，並取得兩球優勢，與決賽只是一步之遙。不過，我們在下半場未能保持如上半場的表現，並再三失球，使我們與決賽擦身而過，今仗就像發了一場惡夢。」

隊長迪歷特表示今仗就如一場惡夢，由出線到出局僅差45分鐘。（視覺中國）

阿積士主帥坦哈格（Erik ten Hag）指球隊在今仗未能好好把握晉級機會，體現足球殘酷的一面，但依然為球隊今季在歐聯的表現感自豪，「我們在領先3球擁有晉級的大好機會，但我們未能力保勝局，讓機會白白溜走，這正正是足球世界殘酷之處。不過，我依然以球隊為榮，我們在今季歐聯踢出水準，發揮超出預期，而我們亦值得躋身決賽，我感到十分高興。我希望球員們盡早收拾心情，為爭奪聯賽錦標而戰。」阿積士於荷甲32輪獲80分，以10個得失球壓過同分的燕豪芬暫列榜首，最後兩戰分鬥烏德勒支及迪加史卓普。

歐霸及英超直播賽程（按圖放大）