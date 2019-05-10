【羽毛球精英賽】高主教兌現半年前承諾　苦戰五局淘汰福建入決賽

去年11月，高主教書院勇奪港島區校際羽毛球比賽男子組團體冠軍後，隊中主力鄧卓文豪言：「我希望能在精英賽中晉身4強甚至決賽，有些九龍區學校擁有大量港青助陣，我們港島學校要挑戰他們，就要訓練得更加刻苦。」 今日羽毛球團體精英賽，高主教兌現半年前的承諾，於4強以3：2險勝福建中學。賽後兩名隊長鄧卓文及龐立恆均在球場落下男兒淚，以一腔熱血帶領學校首度殺入精英賽決賽。

2018-2019年度全港學界精英羽毛球（團體）比賽今日（10日）於順利邨體育館完成男女子組8強及4強賽事，今年港島區冠軍高主教書院於8強以3：0輕取東華三院吳祥川紀念中學，4強迎戰今屆曾淘汰拔萃男書院的福建中學。

高主教羽毛球隊隊長：鄧卓文（左）、龐立恆（右）。（徐焌然攝）

鄧卓文體力佔優，故打至刁時仍有氣有力，成為勝利關鍵。（徐焌然攝）

精彩第五局 五度刁時才能分高下

這場4強賽事爭持激烈，高主教及福建先後各奪兩局。關鍵的第五局由高主教的鄧卓文對陣福建中學代表劉善熹，甫開賽鄧卓文便連取5分，但劉善熹憑着堅毅不屈的意走一分分趕上，於換邊時更成功反超比分至11：10。

其後雙方攻勢你來我往，得分梅花間竹，其中劉善熹比賽尾段已經不停喘氣，更在比賽時輕歎：「嘩！好攰！」最終比賽經過5度「刁時」後，鄧卓文憑較佳體力頻頻進攻，苦戰下以26：24擊敗對手，助高主教書院校史首度殺入精英賽決賽。賽後鄧卓文馬上與好拍檔龐立恆相擁，齊齊激動痛哭，以熱淚慶祝這場得來不易的勝利。

鄧卓文與好拍檔龐立恆賽後激動相擁，慶祝球隊殺入決賽。（徐焌然攝）

劉善熹賽後識英雄重英雄，恭喜鄧卓文獲勝。（徐焌然攝）

高主教隊長齊落淚 慶祝校史首度入決賽

接受訪問時，鄧卓文仍然眼泛淚光，他表明學校已經達成目標，「我們知道九龍學校的實力都非常強橫，今場對手福建能夠淘汰男拔，而我們今場擊敗福建，已經證明到我們的實力。」

關鍵第五局打至中段一度被對手反超，鄧卓文承認當時方串大亂，「球隊能夠殺入4強已經不容易，而今場又有很多同學到場打氣，我不想辜負球隊一整年的努力，辜負學校對我們的期望。如果未能完成任務，帶領學校殺入決賽，我會感到對不起一班隊友。」最終鄧卓文亦能戰勝緊張心魔，為高主教書院贏得校史上最重要的一局。

高主教師生家長賽後合照，慶祝校史首度殺入精英賽決賽。（徐焌然攝）

龐立恆夥拍鄧皓丰，贏得第四局（第二雙打）。（徐焌然攝）

殺入決賽將會面對強敵喇沙書院，高主教另一名羽毛球隊隊長龐立恆認為做好自己便足夠，「畢竟決賽對手（喇沙）實力太強，我們希望盡力做好自己，心態要更加穩定，爭取贏得更多局數。」男女子組季軍賽及決賽將於下周五（17日）於順利邨體育館舉行，且看高主教書院能否再創歷史。

高城熙歸隊，令喇沙羽毛球隊實力大增，他們淘汰培僑中學入決賽。（徐焌然攝）