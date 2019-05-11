【足球】耶耶托尼透過經理人宣布退役　冀以教練身份再戰球壇

科特迪瓦名將耶耶托尼在去年底與奧林比亞高斯解約後，至今一直未有與任何球會簽約，耶耶托尼的經理人指該名科特迪瓦球員即將掛靴，並表示耶耶托尼即將以領隊或管理層的身份，在球圈內打滾。

現年35歲的耶耶托尼（Yaya Toure）在比利時開展他的職業足球生涯，及後在奧林比亞高斯嶄露頭角，轉投摩納哥一季後，加盟西甲勁旅巴塞隆拿，期間協助球隊稱霸聯賽及歐聯。耶耶托尼在2010年轉投曼城，期間帶領球隊三奪聯賽冠軍，奠定頂級球員的地位。

耶耶托尼在效力巴塞期間，曾奪得西甲及歐聯冠軍。（Getty Images）

耶耶托尼雖未能為曼城奪得歐聯錦標，但他亦助球隊3度奪得聯賽冠軍。（Getty Images）

耶耶托尼為科特迪瓦國家隊披甲101次，並交出19個入球，期間曾3度為科特迪瓦出戰世界盃，並曾以隊長身份率領國家隊高舉2015年的非洲國家盃錦標。個人方面，他多年入選非洲足協年度最佳陣容，更連續4年當選為非洲足球先生。

耶耶托尼曾3度為科特迪瓦出戰世界盃決賽周。（Getty Images）

耶耶托尼在2015年以隊長身份，帶領科特迪瓦在非洲國家盃封王。（視覺中國）

耶耶托尼在2018年7月離開效力8個球季的曼城，並於同年9月以自由身加盟希臘老牌球會奧林比亞高斯，但僅效力3個月後便與球隊解約，至今亦未有加盟任何球會。將在本月13日滿36歲的耶耶托尼，在去年離開曼城後，在短暫效力奧林比亞高斯時，僅上陣5場賽事，自去年11月在歐霸上陣後，至今未有在正式賽事中披甲。

耶耶托尼僅為奧林比亞高斯上陣5場後，在雙方同意下解約。（Getty Images）

雖然耶耶托尼上月向英國傳媒《BBC》表示短期內未有掛靴的計劃，但他的經理人Dimitri Seluk向俄羅斯體育網站《Sport 24》透露，耶耶托尼正式退役，結束18年的職業球員生涯。

Dimitri Seluk在文中透露耶耶托尼決定退役，希望以冠軍的身份告別綠茵場，並即將以另一身份貢獻球壇，「耶耶托尼決定以英超冠軍的身份高掛球靴，他是非洲其中一位最佳球員，而且有一個十分成功的職業生涯。耶耶托尼的身體能夠應付賽事，但我們有共識，決定開展足球的另一方向，所以他即將以教練身份，繼續在球圈內打滾。」

耶耶托在曼城效力8個球季，為球隊作出不少貢獻。（Getty Images）