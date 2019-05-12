【排球埠際賽】師徒聯手執教香港女排　球場上傳承「小良精神」

香港女排於今屆學界埠際排球比賽勇奪冠軍，關鍵一戰在於昨晚絕地反勝福建的一場比賽。當港隊於決勝局「刁時」贏20：18後，主教練張秋玲（Miss張）激動落淚，賽後一邊哭著，一邊感謝身邊另一名教練趙小良（小良sir）。 「小良sir帶我走入排球場，我一直都非常感謝這一位恩師。」 聯手執教埠際女排，今屆港隊創造出一幕幕熱血時刻，令Miss張與小良sir不禁想起— —當年於教育學院排球校隊的珍貴回憶。

小良sir原本並非香港的埠際隊教練之一，只不過另一名教練李詠珊出發前一晚發燒，未能隨隊。小良sir閒訊後馬上重新安排周末工作，仗義遠赴澳門助拳，他絕無一句怨言，「畢竟她們（張秋玲、李詠珊）都是我的學生，當然會支持她們，希望能夠幫到手。」能夠師徒合作創造女排奪冠傳奇，是意外，又是緣份。

小良sir於今屆埠際賽臨危受命，但仍享受教育的過程。（徐焌然攝）

相識源起 來自香港教育學院

張秋玲現時為聖瑪加利男女英文中小學老師，大專年代她就讀香港教育學院（香港教育大學前身），加入排球校隊並認識到她一生中的恩師，「我剛進教育學院時，小良sir便開始執教教院的排球校隊，我們一起贏過大專盃冠軍，四年以來在小良sir身上獲益良多。」即使Miss張畢業多年，對小良sir仍然充滿感激之情。

張秋玲（左）、趙小良（右）聯手執教香港女排。（徐焌然攝）

絕地反勝 小良sir泛起封塵回憶

昨日對陣福建一戰，為今屆埠際賽香港女排奪冠路上最關鍵一戰。港隊於先落後兩局的情況下，從後趕上，決勝局「五度刁時」後拿下這場艱難無比的勝仗。比賽過後，Miss張與小良sir相視而笑，不禁回想起當年帶領教院勇奪大專盃冠軍，過程同樣熱血，小良sir憶述當年情況：「還記得當年我們4強對城大時又是先輸兩局，從後反超3：2；決賽對中大又是打至決勝局『刁時』獲勝。即使事隔多年，這些經歷始終難以忘記。」

張秋玲現時的執教風格，都深深受到小良sir的影響。（徐焌然攝）

相信教育感染力 「教人比教波更重要」

當年學生轉眼成為老師，更成為一名排球教練，小良sir深切明白到教育所帶來的感染力，「當時我執教教院排球隊，並不只是教她們如果打好排球，而是教導她們如何做人。因為大部份教院同學將來都會成為老師，我希望她們明白『教人比教波更重要』。」他以四字形容Miss張今屆埠際賽的帶隊表現— —獨當一面，「她（Miss張）已經成熟不少，當我到埗後她不斷向我報告球隊狀況，令人相當放心。」受到恩師稱讚，Miss張眼泛淚光，可見她內心何其感動。

小良sir深受學生歡迎，賽後更被邀請一齊自拍留念。（徐焌然攝）

盛讚香港女排表現 日後繼續為青訓出力

身為現時香港少年女子排球隊的顧問，小良sir見證近年女排青訓發展，「以往球員臨場適應力較差，但可見今屆埠際隊比較成熟。以昨日對福建為例，由於我們對福建認識不深，需要進行即時部署，但一班球員都能夠做到教練的指示，齊心團結去贏得這場比賽。」

今屆埠際賽港隊大豐收，男女排均勇奪冠軍。（徐焌然攝）

由大專盃冠軍，到今屆埠際賽冠軍；由教育學院排球隊，到香港女排代表隊，由師生變成同袍。對於小良sir與Miss張來說，縱然身邊環境已盡不同，唯一不變的卻是球場上的熱血精神。