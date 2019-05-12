【排球埠際賽】香港男排奪冠有驚無險　上下一心成就衛冕

香港男、女排一同揚威埠際賽！ 香港男排最後一輪比賽與東道主澳門上演生死戰，誰獲勝便能捧起桂冠，最終港隊局數以3：1擊敗澳門衛冕。 經過昨晚奇蹟反勝福建後，港隊女排士氣如虹，直落三局以25：5、25：9、25：16大勝廣東，造就男女排一同奪冠的佳話。

學界埠際排球比賽今日（12日）進行最後一輪賽事，首兩日比賽港隊男女排皆取得兩戰全勝的佳績，只要在今日賽事獲勝便能齊齊奪冠。男排面對東道主澳門，一改以往入局慢的問題，先發制人以25：17取下首局。

澳門第三局回勇

其後港隊卻未能延續佳態，第二局險勝25：23，可見澳門已經重振士氣。第三局澳門愈戰愈勇，打出一波11：0的攻勢，一度大幅領先16：5，澳門以25：14追回一局。

港隊佔身高優勢，頻頻攔網得分。（徐焌然攝）

鄭旨睿（4號）今場表現不俗，攔網扣殺都有所表現。（徐焌然攝）

香港男排於排球埠際賽衛冕圖輯（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

港隊上下一心 3：1擊退東道主

猶幸香港男子隊未有因為一局失利而喪失士氣，第四局一開始便打出一波4：0的攻勢，雖然其後被澳門隊一度追平17：17，港隊仍憑著較穩定發揮，以25：22擊敗澳門，勇奪今屆埠際賽冠軍。

經過第三局失利後，男排隊員反而變得更團結。（徐焌然攝）

男排主教練倪震權（白衫）於場邊指揮若定。（徐焌然攝）

走出困境靠「信」字 隊長李文謙感謝隊友

快攻譚竣顥（Damien）賽後相當激動，一度抱頭倒地，他直言勝仗得來不易，「第三局對手發球相當進取，令我們未能做好一傳，導致大槌難以發揮。大敗一局後，我們士氣開始低下，幸好第四局能夠重新振作。這一場對我們而言算是一個考驗，考驗我們如何面對逆境。」

快攻譚竣顥（右）賽後激動跪地，慶祝這場得來不易的勝仗。（徐焌然攝）

香港男排衛冕埠際賽，足證近年排球青訓有成果。（徐焌然攝）

要走出逆境，二傳手李文謙（謙仔）則靠著一個「信」字— —相信隊友，「我們因為一時放鬆輸掉第三局，但我們深知不能再想著第三局的低潮，而我一直都相信隊友們能夠團結一致，走出低潮。」以隊長身份帶領球隊奪冠，一連三日的埠際賽轉眼即逝，李文謙亦有一番感言，「感謝一班隊友三日以來的支持，無論對手強弱也好，我們都會用心打好每一球。雖然港隊並非職業球隊，但都具備專業精神。」謙仔亦盛讚今場對手澳門，指他們是一支相當有實力的球隊。

昨晚反勝福建的功臣李詠彤，首局連開四球「ACE波」。（徐焌然攝）

廣東主力李越首局受傷，令港隊今場贏得更輕鬆。（徐焌然攝）

女排吐氣揚眉 脫「兩屆亞軍」之名

至於昨晚絕地反勝福建的香港女排，今場則打來較輕鬆。對手廣東隊主力攻擊手李越首局勇戰受傷，港隊把握機會直落三局輕取廣東，以三戰全勝的戰績完成今屆埠際賽。之前兩屆均屈居亞軍，香港女排今屆終於吐氣揚眉，重奪冠軍。

陳凱瑤（2號）今屆賽事表現穩定，攻防兩端皆有貢獻。（徐焌然攝）

香港女排於排球埠際賽一吐烏氣圖輯（按圖放大）