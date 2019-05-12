【足總盃】列文「高柏尼式」射死角建功 　南區闖決賽鬥傑志爭冠

港超今季僅餘足總盃錦標未知花落誰家，佳聯元朗與冠忠南區今日（12日）下午於旺角大球場爭奪決賽入場券。結果南區靠列文及夏志明各建一功，在1,454名球迷見證下，以2：0擊敗元朗，相隔3年再殺入盃賽決賽，將於本月25日在香港大球場跟衛冕的傑志，搶奪冠軍寶座兼來季亞協盃參賽資格。

兩軍在聯賽煞科日前先再盃賽相遇，南區在首循環聯賽曾作客小勝元朗，當時元朗守將法比奧侵犯南區前鋒高美斯，令後者受傷超過3個月，今場前者依舊正選登場，元朗亦有防中基斯停賽期滿復出；相反高美斯則先列南區後備，主教練鄭兆聰以迪亞高、夏志明及蘇沙3名快翼擔正。

夏志明此役於前線牽制對方守衛，最終射入埋齋波。（袁志浩攝）

南區2︰0勝元朗圖輯（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

列文後上炒射死角 南區半場領先

賽前有傳南區以全隊續約作捧盃獎勵，開賽僅15分鐘球隊便先開紀錄，元朗後防解圍不遠，南區中堅列文在混戰中窩利抽射，皮頭直飛龍門右上角擦柱而入，南區領先1：0。落後的元朗兩分鐘後差點追平，基爾頓傳予右路助攻的羅振庭，後者於兩名守衛夾擊下飛身剷射，射門僅於柱邊出界。

列文上半場一記射門尤如曼城中堅高柏尼般，妙射死角破網成1：0。（袁志浩攝）

元朗稍後踢得較為積極，惟南區把握一次快攻，35分鐘由迪亞高左路短傳至入楔的蘇沙腳下，這名翼鋒以速度壓落底線後，於窄角度起腳射中網側。完半場前元朗右路搏得罰球，張健峰左腳主射彎向近柱，卻被謝德謙撲走，半場南區保持一球優勢。

南區自2015至16年球季殺入高級組銀牌決賽後，今季再次勇闖冠軍戰。（袁志浩攝）

法比奧勁射中柱 元朗無緣再闖決賽

下半場元朗加強壓逼，49分鐘陳廣豪門前執雞破網，但遭旁證判罰越位再先，入球無效慘食詐糊。南區依舊靠快攻創造威脅，蘇沙63分鐘在禁區頂左腳快射，卻偏離目標。元朗之後由卡立入替陳柏衡，67分鐘有法比奧離門20碼勁射，但中柱而出。南區結果在82分鐘由夏志明近門燙遠柱再入一球，最終以2：0取勝，於本月25日與傑志爭冠。