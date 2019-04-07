【港足日與夜． 冠忠南區】如鳳凰浴火　三個重生的故事

中國古代早有鳳凰浴火重生的傳說，鳳凰經歷烈火煎熬的考驗，終獲得重生，並從中達到昇華。 港超球隊冠忠南區季初成績驕人，一度進佔積分榜榜首，惟9月尾主場香港仔運動場受颱風「山竹」吹襲，損毀嚴重，被逼搬離主場作賽。結果南區在此期間狀態下滑，曾錄得4和2負的頹勢，將「一哥」位置拱手相讓，可謂由天堂跌至谷底。 不過自今年1月初主場重新開放，這支地區球隊仿如「浴火重生」，聯賽先後擊敗傑志及東方龍獅兩支勁旅，更於香港仔戲劇性逼和「千萬大軍」富力R&F，近5仗共取得4勝1和，現穩守聯賽次席，有望爭奪球會歷史上首個頂級聯賽冠軍，同時於足總盃殺入4強，雙線挑戰來屆亞洲賽資格。 南區前鋒夏志明、高美斯，以及中場重心狄卡奧，今季發揮對球隊成績舉足輕重，3人近年不約而同遇上各種考驗，以3個「重生」的故事拼湊出南區今日的成果。 攝影：李澤彤

「有時臨瞓前發吓夢都好嘅。」夏志明仍未敢對冠軍想得太遠，渴望代表香港於亞洲賽爭光，但還是不可太心急：「最重要是對得住自己，踢得好結果自然會來。」（李澤彤攝）

夏志明－－放開過往包袱 不再害怕「失去」

在上周日，夏志明攻入個人今季第10球，除協助南區淘汰富力晉級足總盃準決賽，更暫時領先本地球員射手榜。不過突出的表現容易讓人找事情挑剔，去季顆粒無收的經歷總被各大媒體提及，訪問之初他特別講起「食白果」三字，「大家只記得上季我沒有入球，卻不會記起前一季我入了多少球。外界不斷提『食白果』，讓我懷疑自己是否現在踢得很差？」

「子彈」指同類的問題，早已被問不下10次，由無奈默認，到開始感到厭倦，現在聽到已覺得很煩，「其實都說到悶，自己不想再在過去徘徊，若你在我人生中，便會明白這對我只是非常小事。」別人看似是挫敗，但「子彈」卻未過份放大，因他以全隊為出發點，即使攻入40球又如何，球隊最後落敗的話，仍是差勁的結果，「馬勒當拿及比利那個時代早已不存在，C朗跟美斯在世界盃都只是個『球員』，他們很有作用，但難以改變全隊。尤其在香港，一個人很難扭轉戰局，所以我並非專注於自己取得入球。」

夏志明多次受訪時都曾提及，相當欣賞隊友迪亞高的能力，後者處理傷患的態度，更是他學習榜樣。（李澤彤攝）

上季沒有少做甚麼，反而做得太多。不想失去正選，膝頭痛仍強行出場，現在總算上了一課。 冠忠南區前鋒 夏志明

「零入球」只是個冷酷的數據，「子彈」認為盲目地談論沒有意義，「大家想法不應這麼單調，應該有點分析力。」那他分析過後，又發現問題出在哪裏？「子彈」認為自己上季沒有少做甚麼，反而是做得太多，即使季前已受傷，卻因心急及責任感而隱瞞，「我集訓踢得不錯，知道開季首場必定擔正，很記得那場雖然膝頭很痛，但不想失去正選，所以強行出場。開季後球隊有點不順，給了自己很大責任，要繼續踢下去，現在發現這是個很大的錯誤。」

「其實有傷在身限制會更多，場上很難出盡全力。」直至前年11月鬥東方龍獅，「子彈」終痛得難以忍受而專心養傷，休息3個月期間，總算上了寶貴一課，他特別提及今季新加盟的外援迪亞高，「他早前受傷的位置跟我一模一樣，但他的取態是無論有多重要的賽事，都停止訓練、做足物理治療，讓自己完全恢復，結果現在復出狀態很弗，這要向他好好學習。」

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當連續交出表現時，「子彈」明白眾人均對自己抱有期望，他坦言亦曾對自己感失望，但沒有宣揚不快，而是選擇獨自去克服，「今季『重生』的原因是放開了壓力及包袱，過濾負面的想法，頭腦不再封閉，『平常心』便是關鍵。」「重生」是個消除過去痛苦的過程，當我們選擇改變，便須做好吃苦的準備，過程中最困難非學習新知識，而是學會正確地面對過去的自己。

狄卡奧在南華及元朗時都曾奪冠，今季他亦希望完成這個創舉，「這是很特別的一年，球隊跟我一樣對錦標很有饑餓感，很想助球會寫下這段歷史。」（李澤彤攝）

狄卡奧－－球會小野心大 相信自己推翻命運安排

南區是狄卡奧於香港效力的第3間球會，過去在南華及元朗，其名氣或不如伊達及艾華頓等進攻球員，但卻踢出「華而不實」的風格，成為球隊的中流砥柱。可是這位巴西中場在港卻一直難以尋覓穩定的落腳地，每每以努力助球會換來佳績，球隊便出現內部問題，2014年先因南華更換足主而不獲續約；去季亦因元朗一度缺乏贊助商支持而離隊。

回想兩度被逼他投，狄卡奧坦言失望，「兩年間贏走兩座冠軍，我們盡了所有力將南華推上高峰，很想留下來，那段日子的確過得有點艱難......在元朗我們亦建立了很美麗的人和事，觸碰到夢想般的冠軍，結局雖不如人意，但我的回憶只留在那些美好的時刻。」

狄卡奧不是球技最出眾的一位，卻是南區最重要的一塊齒輪。（李澤彤攝）

我不只要重返球場，而是要比之前更強。即使已34歲，我仍相信自己的潛能。 冠忠南區中場 狄卡奧

離開南華這個傷心地後，狄卡奧曾短暫停留日本，再返回家鄉巴西的次級聯賽球隊效力，不過只踢了8個月，便因肋骨受傷而兩度動手術，醒過來後醫生第一句說話，傷透了他的心，「他說我不能再踢足球了。」可是狄卡奧沒有放棄，「足球是我生存的動力，我4歲起便接觸足球，花盡我一生時間去訓練，追逐這個夢想，所以那刻我沒有聽他的建議，我選擇相信自己及神——我一定可以再於綠茵草場上馳騁。」

開刀後首兩個月，狄卡奧要撐着拐杖行路，往後8個月亦需每日來回醫院跟物理治療中心，康復期間只能靜待機會降臨，「我有整整1年沒有訓練，但我知道要調整心態，才可繼續走下去。我不只要重返球場，而是要比之前更強。當元朗聯絡我，我知道是時候重新開始了，即使那時已年過30，我仍有自信可成功。」

若非多次突然而來的不快遭遇，狄卡奧的成就或許不止於此，但他未感後悔或婉惜，反而樂觀面對，「有時足球就是意想不到，可以做的就只有準備好自己，重新恢復力量及集中力。」「子彈」曾說過，如沒有狄卡奧的攔截及傳送，自己於前線肯定難有作為，此名外援在任何球會，都能踢出持續且穩定的水準，他透露跟一股精神有關，「在元朗時我們是細球會，但奮鬥及踢得像間大球會，我認為最重要是相信自己，相信你的努力及潛能，便可取得好成績，這才是足球中最重要的事。」



現時狄卡奧更珍惜每日踢球的時光，照顧好自己的身體及雙腳，因為他認為每日都是重要的一日，「每日像是人生最後一日地過活，每日都將我最好的所有奉獻出來。」生命不是由發生的事情所決定，而是取決於我們對它的反應，難題是人所共有的，解決的態度，卻是使某些人變得出眾的原因。

效力南華時雖入球量高，但高美斯始於與本地錦標無緣，他期望在南區修補遺憾，「加盟前已知道南區擁有很強的陣容，對今季成績並不驚訝。以往在南華曾踢亞協逼和柔佛DT，我相信南區同樣可以登上亞洲舞台，展示香港足球美好的一面！」（李澤彤攝）

高美斯－－團結力量激發戰意 由重創到首演帽子戲法

說起高美斯，大家最記得還是那個在南華時代以強勁左腳征服球迷的射手。這位塞爾維亞前鋒隨後展開流浪生涯，走遍非洲國家埃及、中東的黎巴嫩，中途曾短暫返港轉投飛馬，卻又因上陣時間不足，前往印尼發展。

每個地方均僅停留約3個月，高美斯稱因在各地遇上種種生活及環境問題，所以兜兜轉轉還是重投本地球壇懷抱，他認為「流浪」沒有甚麼不好，「無論我在哪裏，都表現出最專業的一面，從沒聽說過有人批評我。『流浪』不代表我的能力有問題，人生便是要選擇在當下最好的選項。我在各地認識了很多新朋友，見識了不同的聯賽及球會，我認為這些都是很有用的經驗。」

場內場外南區都像個大家庭，三個大男人逼在一張長椅上說笑，或者這就是南區的浪漫？（李澤彤攝）

現時家住香港仔的高美斯，於黃竹坑操練後會搭巴士回家，他邊走着邊投訴印尼的交通不便、巴士車廂環境惡劣等苦況，形容情況跟香港相差甚遠，所以即使有兩間印尼球會願意開出合約，他仍決定返回這個讓他受萬人擁戴的地方，「香港是個美妙的城市，人們很友善，沒有太多壓力。這裏就如我的第二個家，即使沒有像歐洲這麼多球迷，但只要有1,000人入場，仍感覺得到每份支持的熱情，這幫助我很多。」

在香港除了熱情，還有溫暖的人情味，高美斯稱球隊由上至下的團結及關心，是他能「重生」的最重要原因，這尤其在他重傷時感受更深。去年9月尾作客佳聯元朗一役，高美斯於一次碰撞中左腳小腿骨折，憶起受傷後的情境，他依然顯得激動：「我一生中從未試過傷得這麼重，很想忘記這糟透的一天。」

我每日努力得如馬一樣，因為若偷懶一秒，便會延遲復出，辜負球隊的支持。 冠忠南區前鋒 高美斯

休養期間南區批准高美斯返回家鄉治療，讓他得以尋找最好的醫生；球會主席陳文俊，以至隊友亦逐一親自探望及送上祝福；教練鄭兆聰更願意派他上陣恢復狀態，令他感受到全隊都在等待自己的回歸，給予無比信心，「所有職球員就像一家人，彼此尊重及信任，無論場內場外、好事壞事，都會一起去面對。」只說一句感謝不足夠，高美斯還要用表現去回報，所以他告訴自己，一定要往好處想，「比我更傷的大有人在，醫生說我要休息3至5個月，我決定要以最快的速度康復。每日努力得如馬一樣，因為我知道若偷懶一秒，便會更遲復出。每日起床我都想想自己的家人、隊友及未來，這便是支撐我完成這不可能的任務的動力。」

結果復出後不足一個月，高美斯即首次在港上演帽子戲法，隨後鬥富力再貢獻兩入球一助攻，他稱這一生都會銘記那場比賽的感覺，「最重要還是證明我回來了，告訴外界南區又多一件武器，要令其他球隊懼怕我們。」團結的力量很可怕，有時就連多艱巨的難關都能克服，與其說高美斯為南區再添彈藥，不如說團結已是他們的最強武器。

南朗山下，鳳凰正待重生。（李澤彤攝）

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