【英超．煞科戰】32次交換榜首位置　曼城利物浦巔峰之戰

兩個球季，198分。哥迪奧拿帶領的曼城，上季取得打破英超紀錄的100分奪冠，今季也至98分。 曼城在聯賽近乎完美的表現，今季只有利物浦一隊跟得上，第38周Endgame終極一戰前，榜首位置交換過32次，高普與哥迪奧拿兩位主帥帶領下，冠軍爭奪戰鬥得燦爛，實在令球迷意想不到。

英超史上最激 鬥足38周

曼城與利物浦今季的爭標之路，可算是英超聯賽成立27年來，鬥得最燦爛一次。季初兩隊已彈出，除車路士一度在第五周上過榜首以外，其餘37周均由曼城或利物浦處於榜首位置，並多次交換一、二位置。

哥迪奧拿帶領曼城英超衛冕成功。（Getty Images）

馬列斯十二碼不入，利物浦主場才不用敗予曼城。（Getty Images）

季初：紅軍六連勝 車路士曾上榜首

即使利物浦聯賽開季六連勝，前線三叉戟尤其是沙拿顯然未上力，曼城也一樣慢熱，季初最勇銳的一隊，是新帥沙利帶領的車路士，3：2擊敗阿仙奴一仗讓人無限憧憬。

第一和第二周車路士均因為在周六出戰，兩度登上榜首，並分別被周日才出戰的利物浦和曼城趕過。車路士第五周以得失球差壓過利物浦坐正榜首，可惜開季5連勝的氣勢，被同市的韋斯咸「窒住」，關鍵的第七周面對利物浦全場大部分時間領先兼佔盡上風，完場前一分鐘後備上陣的舊將史杜列治一記金球追和1：1，利物浦力保不敗。

曼城連場淨勝下游對手之後，第七周再次升上榜首。第八周榜首大戰，曼城佔盡上風卻遲遲未找到入球，86分鐘曼城有十二碼機會，馬列斯卻告宴客放生利物浦。

第一至八周聯賽榜

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奧歷治在默市打吡的幸運入球，改變他在紅軍的命運。（Getty Images）

季中：曼城上力 被車路士煞停

此後曼城打出一段六連勝，更屢次大炒對手拉開得失球差，利物浦亦7勝1和，對阿仙奴一戰文尼的入球被誤判越位在先，紅軍只能賽和槍手，失去寶貴兩分。話雖如此，第十一周紅軍欠運，到第十四周卻在打吡戰補時6分鐘憑奧歷治的幸運入球奠勝。

正當曼城如日中天，利物浦在有運與欠運之間徘徊之際，第十六周曼城遇上當時狀態低迷的車路士，卻意外作客0：2落敗，輪到利物浦重返榜首。

第九至十六周聯賽榜

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利物浦或因為這1.12cm，改變今季英超命運。（網上圖片）

聖誕新年快車期：利物浦不敵曼城 改變一切

利物浦在十二月七連勝，適逢聖誕快車期前後，曼城在防守中場費蘭甸奴受傷下，接連不敵水晶宮和李斯特城，一度落後利物浦7分之多。

正當紅軍首度在英超封王在望之際，1月4日迎來作客曼城的榜首關鍵一戰。這場比賽利物浦如果勝出的話，雙方差距便進一步拉開至10分。結果藍月主場2：1戰勝紅軍，把差距拉回4分。比賽一大轉捩點是阿古路為曼城先開紀錄前，文尼的射門中柱後，史東斯解圍省中門將艾達臣後皮球溜向網窩，史東斯回身把球踢出時似乎為時已晚，門線技術（Goal-line Technology）判定皮球還差1.12cm才完全越過白界線，因此沒有入網。紅軍的命運似乎被這1.12cm改寫。

第十七至廿四周聯賽榜

+ 4 + 3 + 2

曼城對般尼一戰，阿古路的入球僅僅進入白界線，入球有效。（網上圖片）

直路衝刺期：紅軍屢失分 曼城上力

1月底至2月初，利物浦接連遭李斯特城和韋斯咸逼和，領先優勢全失。更致命的是，2月下旬和3月初先後在曼聯和愛華頓兩隊宿敵身上和波失分。

相反，曼城自1月30日1：2不敵紐卡素後，球隊有如從入自動導航「奪冠模式」連贏13場。過程不是沒有驚險之處，例如37周要靠中堅高柏尼一記30碼遠射奠勝，36周般尼將士用命，至下半場63分鐘才由阿古路一箭定江山，值得一提的是，這個入球也要門線科技判定入網，皮球進入白界線2.95cm。即使利物浦近8場全勝，謝幕戰前奪標形勢陷入被動。

終極一戰利物浦對狼隊先開紀錄，終以2：0獲勝，曼城落後白禮頓下連入四球反勝，結果最後關頭僅利物浦以一分之差未能首次登上英超冠軍王座。今季兩軍鬥得燦爛，1.12與2.95cm改變冠軍寶座誰屬，足見程度之激烈，連哥迪奧拿也多次揚言，英超聯賽難度全球最高。

第廿五至三十八周聯賽榜