【英超】利物浦遺憾失落冠軍　阿諾特直言難受　雲迪積克放眼歐聯

只差一點，利物浦就可以一圓英超冠軍夢。 「紅軍」球員們賽後都說以這樣的成績，仍只得亞軍，只能向曼城說恭喜。 雖然英超夢又要再等，但隊長佐敦軒達臣表示，來季繼續挑戰，後防核心華基爾雲迪積克已將注意力放到歐聯決賽。

利物浦主場擊敗狼隊後，以97分完成今個英超賽季，但同日曼城作客贏白禮頓4：1，使他們以1分之差力壓紅軍，成為今屆英超冠軍。利物浦在上周三主場4：0大炒巴塞隆拿，兩回合大逆轉殺入歐聯決賽，可惜今仗未能再創奇蹟，紅軍眾將未免難過，尤其是年輕的阿歷山大阿諾特。現年20歲的他說：「我很難過，雖然很難受，但曼城證明了他們是世上最好的球隊之一。我們今季只輸了一場，大家都期望我們奪標，但這就是現實，我們下季會再嘗試。」

利物浦未竟全功，阿諾特直言難過。（Getty Images）

佐敦軒達臣指下季一定會再次挑戰聯賽冠軍。（Getty Images）

紅軍隊長軒達臣就指今季表現已經無憾了：「我們已付出了一切，但絕沒有要後悔的事。我們一整季都表現出色，在場上都竭盡全力。我們只輸了一場，或有人認為和波太多，但我們每場都盡力去贏。曼城是支極強的球隊，我們一定要向他們致意。下季我們會再付出所有去贏英超冠軍。」

沙拿奪得今季英超金靴獎。（路透社）

雲迪積克：「我們也是人類」

沙拿與奧巴美揚、沙迪奧文尼以22球平分聯賽神射手獎項，賽後恭喜曼城奪標，但向球迷承諾「下季會再次為英超冠軍而戰」。紅軍中堅雲迪積克則表示為球隊感到驕傲，評論今仗表現時說：「我們今仗踢得不太好，我們也是人類，腦海中當然會想那邊（曼城賽果）的事，這一點不能否定。不過，在這麼繁忙的一周後，我們都可以自豪。」

未能奪得球迷一直渴望的冠軍，雲迪積克已經放眼到6月1日，於西班牙首都馬德里上演的歐聯決賽。對於英超冠軍，雲迪積克與其他球員一樣，「下季會捲土重來」。