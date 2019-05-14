【卡巴迪】港人黃偉銓增20磅投身印度聯賽　盼今晚為孟買隊披甲

印度不止能尋找自己，也是卡巴迪聖地之一。 香港卡巴迪體育聯會的女子隊教練兼男子隊成員黃偉銓，幾經波折下以海外選手身份參與由New Kabaddi Federation of India主辦的llPKL卡巴迪聯賽（Indo International Premier Kabaddi League 2019）。今晚偉銓將有機會為孟買Mumbai Che Raje披甲，他任重道遠，不止以香港選手身份打響頭炮，也要藉今次難得機會，把印度比賽及訓練的經驗帶回香港。 攝影︰鄭子峰、部份照片受訪者提供

要改變一個人，運動可能是最好方法。

黃偉銓在台灣讀書，大學二年級因台灣朋友而接觸卡巴迪。為了在大學生涯找到專長，他堅持下去，一周練3至4天，技術訓練及體能訓練都捱過，更考取教練資格，現為香港卡巴迪體育聯會的女子隊教練兼男子隊成員。接觸卡巴迪前，他大約171磅，現在191磅），當中肌肉增長明顯，身型結實得多。

黃偉銓位置是Cover即3或5號位。防守工作通常由1、3、5、7負責，當中很多時由3或5號位帶領防守的工作。（鄭子峰攝）

▼黃偉銓赴印度出戰卡巴迪賽事▼

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一周前收到消息 一周後已於印度準備上陣

去年在台灣畢業後，得知今年印度的New Kabaddi Federation of India主辦llPKL卡巴迪聯賽（Indo International Premier Kabaddi League 2019），廣邀海外選手參與。藉今個「Gap Year」，偉銓為香港卡巴迪體育聯會推廣及宣傳，也準備好今次比賽。不過參賽過程一波三折，賽事原訂在10月時展開，偉銓準備十足卻迎來失望︰「當時已準備好出發，但未能成事。聯賽一直正籌備中，只是早前沒有邀請海外選手助拳。至上周才知道又有機會。當時未能一鼓作氣，迷茫了一段時間，甚至當沒有這回事，現在喜出望外。」

黃偉銓指卡巴迪的滿足感是進攻時要在七個對手面前得分，絕不容易。（鄭子峰攝）

llPKL卡巴迪聯賽（Indo International Premier Kabaddi League 2019）將在3個城市浦那、班加羅爾、邁索爾舉行，以香港選手身份參與的黃偉銓出發前只知道8隊參賽，周日抵達後，他才被分派到孟買Mumbai Che Raje，今晚有望上陣對泰盧固牛（Telugu Bulls）。

將在印度訓練及比賽1個月，會抱什麼心情？「我是教練兼隊員，希望藉這機會見識印度的訓練方法，看看和自己的方法分別之處，希望把經驗回饋香港卡巴迪體育聯會。已在香港找印度朋友教曉日常簡單印度語，此外以英文或Google Translate解決溝通問題。」為了減少不習慣當地食物的可能性，他帶了杯麵及大量藥物以防萬一，然而出發前獲得的資訊不多，最重要的還是臨場應變。

黃偉銓（前）與孟買Mumbai Che Raje隊友備戰今晚的llPKL卡巴迪聯賽（Indo International Premier Kabaddi League 2019）。（受訪者提供）

突如期來的印度行，對黃偉銓而言不止體驗般簡單。他要為香港及香港卡巴迪體育聯會打響頭炮，換取第二次、第三、第四次邀請參賽機會，也要藉把於印度比賽及當地訓練經驗帶回香港。

從黃偉銓的眼神可見勇氣及鬥志，他已準備好了。

黃偉銓希望在印度沒有病痛，他賽前信心十足。（鄭子峰攝）