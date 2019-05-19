【行山】如何規劃100公里麥理浩徑？王福義淺談40年前揀路原則

麥理浩徑在1979年啟用，至今40周年。麥徑由西貢的北潭涌開始，越過西灣山、牛耳石山、雞公山、針山、草山及大帽山等多個山頭，至屯門為止，東西橫跨100公里。 不過，大家行麥徑的時候，有沒有想過為何走線會是這樣？為什麼要行萬宜路兜個大圈而不走西灣路？為什麼不上「香港三尖」之首蚺蛇尖？為什麼要人辛苦地走針山及草山而不行城門谷？前漁護署助理署長王福義逐一解釋規劃麥徑路線時的考慮。

王福義在1978年加入漁護署（當時稱漁農處）擔任林務主任，雖然他未有直接參與麥理浩徑的劃定，但他都了解同事在規劃麥徑時的工作。麥理浩徑由開始規劃到1979年10月26日由時任港督麥理浩剪綵揭幕，僅花9個月時間。王福義解釋：「麥理浩徑不是一條新路，只是將以前的村路及現有的路駁在一起，由東到西，盡量經過郊野公園。」

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時任港督麥理浩出席麥理浩徑的開幕禮，他的身邊是麥理浩徑設計者莫素珊。（由受訪者提供）

麥徑走線要避開生態敏感地

村路古道繁多，當時漁護署是如何決定麥徑的走線呢？王福義提到幾個考慮因素，他說：「一方面要好風景，另一方面避開生態敏感地，不要進入私家地，盡量用現有路徑，又要避開危險的地方。」

麥徑首段由北潭涌出發，經萬宜路至萬宜水庫東壩，要行約10公里的馬路，才能抵達往浪茄的山徑。王福義解釋：「北潭涌有條西灣路直接去西灣亭，不用繞整個水塘那麼遠，但可能想人看一看那一邊的大蛇灣、東壩及西壩的風景，還有白臘也很漂亮。如果你直接行西灣路去西灣亭，那段路是沒有好風景看的。」

麥徑第1段途經風景美麗的東壩。（顏銘輝攝）

麥徑第2段途經大浪西灣的西灣村。（顏銘輝攝）

麥徑盡量經郊野公園及政府土地，但在麥徑第2段，就不得不途經西灣村及鹹田村。王福義說：「其實麥徑很少經過村落，但不是沒有。赤徑那段是在出面行的，那條路屬於政府，而嶂上那段也沒有入村。麥徑經過的村真的不多，但有年西灣村就封路，結果有麻煩。」王福義表示40年前劃定麥理浩徑時，沒有聽到有途經的村落反對，因為那些村路本身已經存在，只是加了個名字叫麥徑。

說起那段麥徑，王福義提起山徑石屎化的問題，坦言漁護署常被行山人士冤枉。他說：「（有石屎路就）入了漁護署數，但其實不關漁護署事。多數是民政（民政事務總署）做，改善鄉村工程，如果你不興建石屎路，村民怎樣還貨入去！難道搭船？萬一他們要求興建一條馬路入去，影響豈不更加嚴重！」

王福義表示麥理浩徑要盡量避開生態敏感區域，減少郊遊人士對環境的影響。（顏銘輝攝）

如果你吸引到很多人去，破壞了生態環境，那就很難處理，所以很多地方要避…… 前漁護署助理署長王福義

避入城門風水林故走針山

麥徑離開鹹田灣後，沒有繼續沿海到大灣及東灣，更沒有上「香港三尖」之首蚺蛇尖，而是經大浪坳出赤徑。王福義解釋蚺蛇尖山勢陡峭危險，不適合太多人前往，而且有管理上的考慮。他說：「那些地方需要大量維修，那就不要經吧。」他補充，麥徑第5段不上獅子山頂，而是經山腰過，相信也是安全原因。

王福義特別強調生態敏感區域的重要性，他說：「如果你吸引到很多人去，破壞了生態環境，那就很難處理，所以很多地方要避，例如大埔滘。」麥徑第7段要上針山及草山，被視為其中一段最難行的麥徑，他解釋麥徑走線上山脊的原因，「麥理浩徑是繞城門而行，不入城門谷，因為下面有風水林。除了沒有入去城門的風水林，（麥徑第10段）也沒有經大欖涌的植林區，都是行引水道行到尾。」

由針山往草山的麥理浩徑。（顏銘輝攝）

王福義在2008年從漁護署退休，現為香港中文大學地理與資源管理學系客座教授。（顏銘輝攝）

今年是麥理浩徑啟用40周年，《01體育》將會以一系列的報道及活動，去追尋這條全港最長行山徑的故事，讓市民了解麥徑的風光與歷史，回顧在這條100公里山徑上發生過人和事。

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