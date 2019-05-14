【歐聯】曼城涉誇大贊助費　歐洲足協今周判決　最高可罰歐聯停賽

曼城日前蟬聯英超冠軍，但慶祝氣氛仍未消退的時候，就收到壞消息，歐洲足協（UEFA）指「藍月亮」誇大過百萬贊助收益，違反公平競技條例（Financial Fair Play、FFP），或會禁止曼城參加歐洲賽一年為懲罰。

德國《明鏡》周刊於3月初指，曼城利用外判去減輕球會成本，成功避過UEFA的審計。若「藍月亮」該季超支，就會用增加贊助費蓋過赤字，更會將過數日期回溯到季初，以此隱瞞報支數字。曼城近日面對指控發聲明表示「指控是子虛烏有」，「歡迎UEFA任何正式調查」，認為這是個去結束一切傳聞的機會。

曼城蟬聯英超冠軍，但收到壞消息。（路透社）

UEFA將於今周宣布最後判決。（路透社）

據《BBC》報道，今次事件最終判決，將會落在UEFA調查委員會主席、前比利時首相勒特姆（Yves Leterme）手上。報道又指多名委員堅持認為，若果最終判曼城違規，禁止參加歐洲賽一季將會是最合適的判決，而且會定為下季。不過，藍月亮有權上訴，所以就算罰停賽，刑期未必是下季。曼城並非初犯，這支由中東財團撐腰的球隊在2014年就因為違反財政公平條例，被罰4900萬鎊。

曼城面臨下季歐聯禁賽。（路透社）

如果被禁止參加歐聯，對極希望站在歐洲球會頂端的曼城來說是一大打擊。除了FFP違規指控外，英格蘭足總、英超賽會及歐洲足協正調查曼城轉會市場上操作。據報他們涉嫌簽年輕球員有違規嫌疑，若最後罪成，將面臨轉會禁令。

曼城今季以1分力壓利物浦奪得冠軍。（路透社）

FFP簡介

財政公平競技條例（Financial Fair Play）主要宗旨是防止球會盲目燒錢，導致入不敷支要面對財政困難問題。這項條例限制球隊的虧損程度，由於每季的收益都收到很多因素影響，所以FFP允許球會自我調整時間，一般考察該球會的3年累積賬目。UEFA財政監察委員會有懲罰球會的權力，最高刑罰是禁止球會參加歐洲賽事。

於2014年，巴黎聖日耳門（PSG）被UEFA發現，透過回溯卡塔爾旅行局的1.67億鎊贊助費，掩蓋他們的虧損。PSG最終被罰款、接受支出上限及只准在歐聯註冊21名球員。這支法甲班霸上季亦因以2.22億歐元簽入尼馬及1.9億歐元收購麥巴比，再次被財政監察委員會盯上。