【英超】曼城隊史首度二連霸　哥迪奧拿：生涯至今最難得的冠軍

98分再奪英超，曼城將帥賽後都十分興奮，今季贏得如此艱辛，領隊哥迪奧拿直言，這是他生涯中最難贏的獎盃，感激利物浦迫他們更上一層樓。

曼城對白禮頓一度落後，但多得阿古路及拿樸迪半場的入球，換邊前已手執半隻獎盃。最終「藍月亮」以4：1大勝對手，再度成為英超冠軍，隊史首次蟬聯聯賽錦標。「藍月亮」隊長高柏尼賽後說：「這冠軍是最難得到，所以是最令我滿足的。利物浦是與別不同的，他們不值得背上『失敗者』的身分，但我為球隊感到高興，我們對英超冠軍有特別的渴望。」會否續留亦成為了問題之一，但高柏尼指季後再算，「不要外人指三道四」。

高柏尼指，因為難得所以才更高興。（路透社）

雖然球隊一度落後，但史達寧指，曼城能從後追上，都要歸功領隊哥迪奧拿：「最重要是我們落後，但即時就後來居上。我們領隊最注重就是球員要意志堅定，無論如何都要贏。能與他共事，我很高興。」

史達寧表示自己很高興能與哥迪奧拿共事。（路透社）

哥迪奧拿指，今季聯賽冠軍是他生涯以來最艱難的一次。（路透社）

哥迪奧拿：「最難的冠軍」

藍月亮領隊哥迪奧拿，捧盃後被球員捧起慶祝，事後表示這個冠軍得來不易。執教生涯已奪得26座冠軍（包括社區盾）的他說：「這是我生涯至今最難得的冠軍，我一定要恭喜利物浦，也要多謝他們，一直迫我們進步，迫我們更上一層樓。」他又指，曼城兩季累積198分難以置信：「今季要捧盃，我們最後14場一定要全勝，因為我們都知道，過去3個月1分都不能少。」

「下季將會更艱辛，但我們會變得更強，」哥帥說：「這國家充滿出色領隊及球員，而各隊又投資大量金錢，連續兩季贏聯賽冠軍，是因為我們一直都表現出色。對不起，這就是現實。我有預感下季仍是我們贏冠軍，我們會嘗試保持現時的佳態。」