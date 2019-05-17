【網球】基域奧斯大發雷霆被取消資格　罰款2萬歐元兼沒收獎金

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澳洲「壞孩子」球手基域奧斯（Nick Kyrgios）再度闖禍，在羅馬大師賽第二圈賽事中，突然大發雷霆，怒擲球拍﹑拋走椅子及踢水樽，及後被裁判取消比賽資格。基域奧斯因違反體育精神行為而被罰款2萬歐元及收回本年度賺取的獎金。

現年24歲的基域奧斯是網球壇知名的「麻煩友」，早前在邁阿密公開賽與球迷理論，該名球迷結果被逐離場。

來到羅馬大師賽，基域奧斯在首圈力挫俄羅斯的麥維迪夫（Daniil Medvedev），次圈與挪威的魯迪（Christian Ruud）碰頭，該名24歲的澳洲球手雖然先以3：6落後一盤，但他及後收復失地，以局分7：6追和，但戰至決勝盤時，「壞孩子」卻再一次惹禍上身。

基域奧斯在首圈擊敗麥維迪夫晉級。（Getty Images）

基域奧斯在場內場外麻煩不斷，今次更被取消比賽資格。（Getty Images）

【網球】基域奧斯不消1小時輕鬆贏波晉級　球迷出言辱罵被逐

基域奧斯在決勝盤先打破對方發球局，但及後隨即再度被破，局數1：1時，他突然怒擲自己的球拍，踢走水樽，更將場邊的椅子擲進場內，使場內的觀眾無不嘩然。基域奧斯在賽事早段因不當行為，亦曾被主裁判警告，當他憤然擲椅子的同時，他累積4個警告，結果被取消比賽資格，對手魯迪因此晉級。

基域奧斯疑因場邊球迷發出的聲音，尤其在他發球時深受影響，而觸動情緒。另外，在不穩的情緒下，他不認同司線員的決定，亦令他大發雷霆。除了取消比賽資格外，基域奧斯亦被罰款2萬歐元及沒收今個賽季近3萬4千歐元的獎金，另亦要自行支付今項賽事的費用，以及取消世界排名的45分。

基域奧斯在事件發生後在個人Instagram中發文，表示這是不幸的一日，承認被情緒主導一切，「場內的氣氛過於瘋狂，使我在當刻被情緒沖昏頭腦，我並未能控制自己，這是一個不幸的結局。對不起羅馬，希望我再有機會回來參賽。」

基域奧斯事後在Instagram表示自己被情緒控制一切，而得出這結果。（Instagram截圖）

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