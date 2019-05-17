【歐國盃外圍賽】卡索拉4年後獲西班牙重召　「做夢也沒想過」

11次手術、668日的養傷期，辛迪卡索拉更差點要截肢。避過一劫後，醫生跟這名西班牙中場說能走路已經是大幸。 不過，這名鬥士未有放棄，今季重返維拉利爾，用行動證明自己「仲未死得」，4球10個助攻帶領「黃色潛艇」成功護級。 怎樣可以完美地獎賞他的神奇復出之旅？莫過於4年後再次獲國家隊徵召入伍。

卡索拉上次入國家隊已是2015年11月對英格蘭的友賽，那一仗他更有一個入球。不過，曾效力阿仙奴的他過去數季因傷不停接受手術，膝蓋、足踝、腳都捱過刀，更因為感染要進行植皮，左前臂部分皮膚變成了右腳足踝皮膚，那部分更是女兒名字的紋身，令全球球壇動容。

卡索拉因感染要將紋有女兒名字的皮膚移植到足踝。（網上圖片）

卡索拉今季重返維拉利爾。（Getty Images）

經歷11次手術，卡索拉足足休養了668日，植皮保住了右腳，免受截肢之苦，醫師告訴這名西班牙中場能走路已是不幸中的大幸，但卡索拉未有放棄，今季東山再起，由阿仙奴重返成名地維拉利爾。雖然黃色潛艇今季一直都於下游掙扎，卡索拉更曾因射失12碼累球隊失分，賽後哭成淚人。不過，他最後領球隊走出降班旋渦，最後一輪上演前球隊得43排第14，已肯定來季仍會留在西甲。

卡索拉時隔4年再入國家隊。（Getty Images）

永不放棄的回報

重返國家隊可謂對卡索拉回歸球場的最佳禮物，今季聯賽只缺陣3場的他接受訪問時表示十分高興，可以再次成為「狂牛兵團」的一份子。為西班牙上陣77次入14的卡索拉說：「我發夢也沒想到可以回到國家隊，我一定要多謝在困境時幫過我的所有人。」

卡索拉又指自己只想享受在國家隊的時間，「會如以往一樣盡全力嘗試為西班牙作出貢獻」，自己仍有能力在場上有一番作為，現時感覺就有如2008年首次入選國家隊一樣。談及來季去向，卡索拉就表示自己希望可以繼續留在維拉利：「他們在最艱辛的時候投注在我身上，這是我永遠都欠他們的恩情。」

卡索拉最後一次入國家隊對英格蘭有入球落袋。（Getty Images）

西班牙現時於歐國盃外圍賽，兩戰全勝排於F組榜首位置。他們將於歐洲時間6月7日先作客法羅群島，再在6月10日回到主場，與因得失球排次席的瑞典進行榜首大戰。