【德甲】拜仁慕尼黑壓多蒙特七連霸　列貝利洛賓告別戰各入一球

德甲爭霸戰鬥到最後一周，拜仁慕尼黑以5︰1擊敗法蘭克福，力壓同日贏波的多蒙特成就德甲七連冠，亦是「2R」洛賓及列貝利約滿前最後一次高舉德甲錦標。

拜仁慕尼黑開季脫腳，主帥尼高高華調整後，自2月後德甲不敗，更以5︰0大破多蒙特，一度落後9分下反壓多蒙特。若非上輪「腳尖」越位令哥列斯卡入球無效失分予萊比錫早已提早奪冠。煞科戰前拜仁以2分領前多蒙特，只要主要擊敗法蘭克福即可封王。同時拜仁得失球領前多蒙特17球，和波也極有可能足以7連冠。

利雲度夫斯基連續兩場越位令入球無效

拜仁起用基拿比、梅拿、京士利高文支援羅拔利雲度夫斯基，「2R」列貝利及洛賓與保定等先列後備。不足4分鐘梅拿斜傳撕破法蘭克福防線，京士利高文右腳射地波入遠柱，今場首次攻門便轉化為入球。上半場節奏明快，羅拔利雲度夫斯基通法蘭克福球員「坑渠」後命射，被今季回勇的奇雲查普救出。

拜仁慕尼黑球迷歡送多年來貢獻良多的2R列貝利及洛賓。（Getty Images）

拜仁慕尼黑七連霸歡送列貝利洛賓（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

近6場錄得4和2負的法蘭克福為了歐聯席位需要取勝，但他們未能阻止拜仁進襲，26分鐘被基拿比禁區頂勁射破網，球證經VAR後判定羅拔利雲度夫斯基再度越位，迪根斯文回防救駕險些擺烏龍中楣彈出，上半場維持1︰0比數。同時多蒙特由翼鋒查頓辛祖開紀錄，半場1︰0領前慕遜加柏。

高文射入今季第6個德甲入球，令拜仁壓力大減。（Getty Images）

下半場早段，法蘭克福由法國前鋒施巴斯坦賀拿追成1︰1，一度燃起多蒙特球迷希望，不過3分鐘後拜仁由左閘阿拉巴再度超前2︰1。同時開賽的多蒙特由馬高列奧斯拉開2︰0領前慕遜加柏，三分不成問題，不過拜仁即由連拿度辛捷士左路窄位勁射成3︰1，拉開比數後拜仁即換入36歲的列貝利，甫入替即換來全場歡呼聲。拜仁最後一換人屬於洛賓，他在67分鐘上陣，不久後隊友列貝利錦上添花，洛賓亦不讓列貝利專美門前射成5︰1，助拜仁鎖定德甲錦標。

效力多年的列貝利季尾約滿，今場他以德甲冠軍送別，可算是完美句號。（路透社）

洛賓最後一次為拜仁出戰，上陣時笑容滿面，不久即在門前建功。（路透社）

拜仁「2R」之一的列貝利9次為球會贏德甲，至於較遲來投的洛賓亦有8次，他們季尾約滿，意味二人很有機會最後一次一同高舉德甲。球會來季引入法國世界盃冠軍正選班捷文柏華特（Benjamin Pavard）及盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）相信只是換血的開始。今季是自2010/2011球季多蒙特以75分奪德甲後，出現最低分數奪冠。

拜仁鬥至最後一輪，終鎖定德甲七連霸。（路透社）

利華古遜大勝哈化柏林以第4完成，來季與拜仁、多蒙特及萊比錫出戰歐聯。尾三的史特加將與柏達邦或柏林聯踢附加賽；另漢堡雖然數字上仍有機會參與附加賽，但落後柏林聯3分兼得失球差超過20球。漢諾威及紐倫堡由德甲降班，德乙冠軍科隆重返德甲。