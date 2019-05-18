【美洲盃】巴西公布23人大軍名單　利物浦防中法賓奴落選

巴西國家隊昨日公布出戰美洲國家盃的23人大軍名單，巴黎聖日耳門的尼馬領銜鋒線，羅拔圖法明奴、加比爾捷西斯及李察利臣3名英超前鋒亦入選。不過，巴西大軍亦有不少滄海遺珠，例如利物浦中場法賓奴泰華利斯、祖雲達斯中場杜格拉斯哥斯達及熱刺前鋒盧卡斯莫拉。

今屆美洲國家盃將於6月14日起於巴西舉行，主辦國巴西公布23人大軍名單，巴黎聖日耳門為大戶，有4人入選，包括防線的丹尼爾、堤亞高施華、馬昆奴斯哥利亞及前線的尼馬。

盧卡斯莫拉在歐聯4強表現優異，助熱刺擊敗阿積士入決賽，但他落選巴西國家隊。（Getty Images）

法賓奴在利物浦的表現漸入佳境，獲得好評，但他落選巴西國家隊。（Getty Images）

應屆英超盟主曼城有3人入選，分別是門將艾達臣摩拉斯、中場費蘭甸奴及前鋒加比爾捷西斯。至於打入歐聯決賽的利物浦就有前鋒羅拔圖法明奴及門將艾利臣比加入選巴西國家隊，但防中法賓奴卻落選。

皇馬左閘馬些路及前線新星雲尼斯奧斯祖利亞也無緣入圍最後23人，但防中卡斯米路以及來季由波圖加盟的艾達米列達奧就入選。另外無緣巴西大軍的著名球員有熱刺前鋒盧卡斯莫拉、祖雲達斯中場杜格拉斯哥斯達、車路士中場韋利安及韋斯咸中場菲臘安達臣等。

巴西在美洲國家盃被編入A組，揭幕戰對玻利維亞，之後兩場分別對委內瑞拉及秘魯。

巴西主帥泰迪公布球隊出戰美洲盃的名單。（Getty Images）

巴西23人大軍名單（按圖放大）：