【單車】馬詠茹談「掛車」　煉出抗逆嚐出快樂

香港雅加達亞運單車代表馬詠茹年初宣布退役，退下賽場後面對負面聲音，她以這些年來在隊中培養出的抗逆意志繼續自勉求進，「以前用成績，今後會用事業證明自己。」 「沒有對與不對，只有適不適合。」一句話擲地有聲，退不退役仍是那個甜美樂觀的她，最重要知道自己在做什麼。

馬詠茹在2017年暫停大學學業重返香港單車隊，並與「女車神」李慧詩（Sarah）拍檔出戰團體競速賽，兩年半來在亞運會和亞錦賽分別摘下團體競速銀銅。

曾被視為與Sarah歷史性在該項爭入2020東京奧運的她，卻在年初突然退隊，面對「掛車」的負面聲音，21歲的她淡然道：「一定有人抨擊，現在還會有人說我心態不好、不夠堅強，但最重要是我知道自己在做什麼。」

馬詠茹今早分別到上水和觀塘探訪兩名基層學生，下午與義工進行分享會，「即使資源不及其他人好，小朋友仍很樂觀，堅持喜愛的東西。」（葉詩敏攝）

香港跳遠代表陳銘泰由去年首次參與凝動計劃到成為凝動義工，對小朋友在難關下仍堅持運動，「他們其實比我小時候更叻。」（葉詩敏攝）

今日她以凝動香港體育基金義工身分探訪基層學生，看到不同的小孩為熱愛的運動堅持，也喚起了自己的熱血魂，「退役不代表我不喜歡運動，我還想做相關的事。我們較少機會了解小孩子生活，今天看到他們沒有受到出身影響、缺乏資源下也不會限制自己所能，我也很感動。」

現為實習生的她透露，會協助籌辦有關體育的活動和社群計劃，「由小到大都被運動包圍，運動改變了我的人生觀，告訴我如何面對失敗和挫折，因此也想小朋友享受開心做運動。」

一班香港運動員為凝動香港體育基金當義工，探訪基層學生。（葉詩敏攝）

成績不進則退感迷失

的確，樣子甜美的馬詠茹看似是天之驕女，甫入隊便與李慧詩攜手摘下亞洲場地單車賽銀牌，鎂光燈焦點背後卻是身心俱疲，亮麗的笑容下是游走在身體和精神極限邊緣。

事實上，在單車路上她每天也在經歷挫敗啊。「這兩年半職業生涯有開心也有不開心，剛剛我也說小朋友運動是想開心，我知道職業階段不能只想開心，慶幸亞運和亞錦賽都沒令人失望，但之後成績浮沉便感到迷失。」她期望退役後能接觸不同事物，擴闊眼界並增值自己。

馬詠茹憶起單車隊隊友的點滴是哭成淚人。（葉詩敏攝）

任何的決定總有理由，馬詠茹退役絕非一時三刻的決定，然而有人歡喜就有人愁，外間總有抨擊的聲音。

單車地獄般的鍛鍊雖苦，她卻啖出甜美快樂，培養到抗逆意志，早習慣了由出道開始「花瓶」、「唔掂」的冷嘲熱諷。對於兩年半的職業生涯，她只有感恩遇上：「我知道決定令隊友驚訝，Sarah她們都捨不得我，我也很感謝她們一直相伴。」

說到共同經歷高低的戰友，她淚水已在眼眶打轉：「我很開心她們能去奧運，我知道她們每一天都是不容易，也希望有更多香港運動員能參加奧運。」

「我也很感謝沈金康教練兩年前找我回去，這是一個很難得的人生經歷，是一個成長。」她收穫的，也是她努力付出過的回報，甜美樣子不足以讓她站上亞運會頒獎台。

「由出道起已有人喜歡、也有人不喜歡我，沒有對不對，只有合不合適。以前我會說用成績證明自己，那我今後會用事業為自己說話。」自己的路自己走，至少不會迷路。