【法甲】里昂冒險騁施雲奴任主帥　祖連奴回歸任總監

法甲仍有一輪才煞科，鎖定第三的里昂快將落後新帥，非傳聞中的摩連奴、白蘭斯等，而是前阿仙奴。及巴塞隆拿左閘、首嘗做主帥的施雲奴（Sylvinho） ，而罰球大師祖連奴（Juninho Pernambucano）將回歸里昂，出任足球總監。

里昂近年由前青訓教頭真尼斯奧（Bruno Genesio）帶領，培訓出一堆好球員，拿卡錫迪、杜利素等都為球會賺到不少轉會費。然而他與主席奧拿斯（Jean-Michel Aulas）未能達成共識，季尾真尼斯奧離開，將由「巴西幫」負起挑戰巴黎聖日耳門的重任，希望在5億歐元的新主場高舉獎盃。

祖連奴在里昂地位祟高，料會為這支法甲球會帶來不少巴西兵。（資料圖片）

早前有傳摩連奴、白蘭斯等大牌教練來投，不過主席歐拿斯在鎖定歐聯席位後，口風很確實︰「祖連奴準備上任，他選擇主教練，我與施雲奴見面後，他認為無問題。」有傳里昂季後可能放走迪比、尼當比利、費蘭特文迪，再引入巴西小將大打進攻足球。祖連奴曾助里昂成就法甲七連冠，但未曾任職球會管理層，而45歲的施雲奴球員時代曾效力阿仙奴及巴塞隆拿，掛靴後曾任巴西、國際米蘭及哥連泰斯助教，未嘗坐正的他被英國衛報指是里昂的「賭博」。

施雲奴球壇見多識廣，但未有主教練經驗。（資料圖片）

施雲奴足球生涯（按圖放大）