【棒球．MLB】「雜草魂」絕不言棄　上原浩治鬥心未曾燃盡

沒有在名牌高中打棒球、沒有在甲子園登過板，曾因補考大學過了一個艱苦的19歲，不過上原浩治未曾放棄過。 可是，「退下來」這三個字什麼人都避不過，上原鬥心未燒盡，但身體實在跟不上，只能從投手丘上退下來。 上原退出職棒，但他的「雜草魂」將永遠留在球迷心中。

上原浩治受哥哥影響愛上棒球，高中就讀的東海大仰星高校不是棒球名校，本為外野手的他打擊欠缺球感，因練習時擔任餵球投手，最後轉職為投手。不過，同期的建山義紀更吸引其他人目光，令到上原未有太多上場機會。校隊在地區賽就出局，沒出現過於甲子園的他，自知沒有名氣、欠缺比賽經驗很難打入職棒世界，決定以體育老師為目標考大阪體育大學。

曾在巨人因為指示作出保送，令上原比賽期間流下男兒淚，可證他鬥心之強。（Getty Images）

到了紅襪終於到了收成期。（Getty Images）

豈料文武雙修的上原卻考不上，19歲的他選擇重考，為了減輕家中負擔到處打工，就算是超級市場夜班、夜更修路工人亦不放過。這一個艱苦的19歲最後得到了回報，上原如願考入大阪體大，而且球技未有退步，堅持每周3次去健身的他仍可投出相當球速，1998年畢業後更在選秀以「逆指名」加入了日職棒豪門讀賣巨人。

為了紀念19歲那一年的奮鬥史，上原特地向球隊要求穿上19號球退，提醒自己別忘了當年大學考試失敗，四處打工的苦澀日子。這些日子讓他以「雜草魂」為座右銘，無論什麼逆境都絕不言棄，19歲的辛酸成就了他的棒球路：「我要自己永不忘記19歲那年重考的生活，及自己當時的努力。」

上原到了大聯盟，轉為中繼投手，成功延長了棒球生命。（Getty Images）

新人球季勝「平成怪物」 曾因敬遠而落淚

加入巨人的上原於1999年迎來新人球季，表現如有神助，得到了三振王（179次）、守備率王（2.09）、勝投王（20次），讓他成為了當年中央聯盟的新人王殊榮，又得到了日職棒「賽揚獎（最佳投手）」的澤村賞。當年日職棒太平洋聯盟的新人王，正正是名滿天下的「平成怪物」松坂大輔，雖然以16勝5負、ERA2.60得到了獎項，但表現遠不如上原。

首表現看似順風順水，但第20勝的小插曲，卻也是上原「雜草魂」的寫照。1999年10月5日，巨人對養樂多燕子，教練長嶋茂雄為了讓「哥斯拉」松井秀喜，可於全壘打王追上領先1支的燕子強棒柏達堅尼（Roberto Petagine），在7局下要求上原投出四壞保送（日本棒球界稱為敬遠）。前兩次打席都順利解決柏達堅尼，上原當然有自信可以再次KO對手，但面對絕對的指示，再不認輸也要服從指令，將對手送上一壘後，上原在投手丘上流下男兒淚。眼淚是因為球隊的不信任而流，是因為不服輸而流，亦是因為自己還是新人，必須要服從教練指令而流。

紅襪眾將都指上原是個出色的投手。（Getty Images）

到了2008年，34歲的上原浩治毅然決定選擇自由身，使用海外自由身球員資格，決心挑戰棒球界的頂峰──美國職棒大聯盟（MLB），當時不少人都不看好上原能有什麼作為。上原得到了金鶯的垂青，以兩年1000萬美元簽下了這名右投，當時旅美的聲勢遠不如2007年出國的松坂大輔。不過，上原在美國一開始未能取得好成績，66.2局得2勝4負，ERA 4.05。次年失去了先發位置，但轉任救援反而改寫了他的MLB生涯，而且更讓他走上更遠的路。

2013年由遊騎兵轉投紅襪，上原終於迎來生涯的高峰，常規賽成績4勝1負，ERA 1.09，更有21次救援成功。打入季後賽的紅襪遇神殺神，美聯冠軍戰鬥老虎，多得上原主投5.1局9次三振未有保送，僅被敲4安，第6場更取得了救援成功助球隊晉級，成為了冠軍戰MVP。

上原於2013年世界大賽助紅襪奪得冠軍。（Getty Images）

教練大讚：「他投球時有第6感」

2013年世界大賽，紅襪遇上國聯冠軍紅雀，上原登板4.2局被敲兩安，取得3次三振紀錄。數字上似是不太耀眼，但其實上原在比賽上大顯身手。第4戰上原牽制紅雀代跑王高頓（Kolten Wong），兵不血刃地取得最後一個出局數。第5戰上原取得了季後賽第7次救援點，追平大聯盟季後賽紀錄。第6戰在芬威球場，上原以終結者上陣，助球隊保住6：1勝仗，總場數贏4：2奪得第8座世界冠軍獎盃。

上原球速不快，平均時速88英里，大聯盟年代最快92MPH，以直球、指叉球及切球作武器，變化不算多，但卻能成為一代投手並非有運。紅襪總教練法路（John Farrell）曾說：「我坐在後備席看着，只想到這傢伙應該有第6感。就像他知道對手想要什麼球種，知道他們要不要揮棒一樣。」被隊友稱為「忍者」的上原，得到紅襪終結者職位皆因他夠平穩，就給「雜草」一樣，任何風雨都一樣屹立不倒。