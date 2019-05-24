【運動公社】英冠附加賽決定錢途　「保護傘政策」為維拉最後倒數

阿士東維拉和打比郡殺入最後直路，為升班英超廝殺。這不僅是泰利和林柏特兩大車路士名宿之間的對壘，也是決定維拉命運的生死大戰 —— 從球會經營的角度看來，維拉升班的壓力顯然比打比郡大得多。 （筆者按：本文數據及統計圖表來源為 priceoffootball.com） 撰文：高俊賢@運動公社

打比郡施財技 避免被扣分

事緣在今年4月，打比郡才過了一場大劫。打比郡以8000萬鎊的價錢，把主場Pride Park Stadium售予球會主席Mol Morris旗下的另一家公司。如是者，球會的財報就錄得稅前1460萬鎊的利潤，並藉此繞過英格蘭足球聯盟（English Football League，簡稱EFL）的財政公平競技條款，避免因為過多負債被扣分的危機。之前另一家英冠球會伯明翰，就是因為財政問題被扣9分。當然，本質上此舉與操弄財技無異。

維拉助教泰利（上）、打比郡左閘A高爾（右）及打比郡主帥林柏特（下），都會在英冠附加賽決賽亮相。（資料圖片）

阿士東維拉及打比郡兩隊陣中有什麼英超老兵？（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

但是，打比郡的財政環境在英冠各隊之中算不上很尷尬。打比郡的投入，在英冠而言位列上游（2017/18年度薪酬支出為4680萬鎊，位居英冠第6）。如果以球員薪資和聯賽戰績來掛鈎結算，打比郡可算是不過不失。更重要的是，打比郡今季壓倒的對手，有不少是來自上季或前季從英超降班的球隊。他們仍受惠於英超的「保護傘」政策，因此在電視轉播收入的分配上遠遠優於打比郡，各位讀者看到下面的統計圖表就看得一清二楚。

英冠2017/2018球季電視轉播收入。（資料來源priceoffootball）

沒有龐大的電視轉播收益，打比郡的巨大投入變相是一場賭博。但是，這筆主場買賣為打比郡緩一口氣，即使附加賽決賽贏不了，林柏特亦毋須變賣大批球員。

泰利輔助季中過檔的甸史密夫（左），為維拉下半季踢出好成績，距離英超只差一步。（資料圖片）

維拉獲補助金額下降

說到這裏，不得不再次向新讀者解釋「保護傘政策」（Parachute Payments）。這是英超的降班球隊獲得英超聯盟的一筆財政補助，為期三季。從2016/17球季開始，受惠球隊在首年收到的補助金相當於英超球隊電視轉播收益的55％，第二年是45％，第三年是20％。今季維拉收到的補助金額，由上季的3300萬鎊下降到1500萬鎊。換言之，維拉要振作，已沒有多少光陰可以虛度。

英冠不計算保護傘政策的收入，列斯或因球迷數目多引致比賽收入多，或在商業收入較突出。（資料來源priceoffootball）

打比郡不大倚賴電視轉播收入，尚且能透過其他途徑支撐不菲的薪酬支出。但是，阿士東維拉的薪酬開支卻是打比郡的1.6倍，而「保護傘政策」將近結束。如果今季升不了班，維拉不只要大量清洗球員，更有可能要嚴重「縮皮」。由此可見，維拉的升班壓力的確比打比郡大。

林柏特首季執教，助打比郡打入英冠附加賽決賽。（資料圖片）

英冠2017/2018球季薪金榜。（資料來源priceoffootball）

過去不乏有球隊為「衝超」花費巨大、最終升班不成而消沉多年的例子。從財政角度看升班戰，對各位看官來說必定更有張力。假如威廉王子今年再度光臨溫布萊觀戰，想到這份沉重的壓力，應該不太好受......

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】