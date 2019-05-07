【運動公社】曼聯復興難一蹴而就　有錢有心還要有耐性

何輝說過：球會的經營成效是體現在聯賽排名上。組成球會經營能力的四大要素，就是商業開發、高層決策能力以及足球哲學（包括青訓工作和一隊選材建軍）。如果以上述的標準衡量曼聯，後面兩大環節的失敗，開始抵銷商業開發的成功，而且這個結構性問題已經纏繞曼聯6年，並足以解釋曼聯經過多番波折後，仍然徘徊在聯賽榜第6位。 撰文：高俊賢@運動公社

根據利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）和記者的訪談，曼聯副主席活華特（Ed Woodward）曾經在邀請他過檔時（2014年）說過，曼聯就是一家「成人版迪士尼樂園」——能滿足主帥多個願望的夢幻樂園。5年過去了，曼聯用財力兌現活華特的話：簽下世界上最頂尖的主帥（雲高爾、摩連奴），買來世界上身價位居前列的球員（普巴）。但是事實偏偏證明，把他們一一帶來並不能抗衡曼城、利物浦。高普接受利物浦的邀請、拒絕曼聯的招手，除了是因為利物浦和多蒙特的文化相近，就是因為FSG在足球上的願景或者高層的決策能力，比起活華特和格拉沙家族優勝（真不知利物浦球迷讀到這裏會怎樣想）。

曼聯在後費格遜時代，經歷莫耶斯、雲高爾和摩連奴執掌，但相繼黯然離開，現由名宿蘇斯克查接手。（資料圖片／Getty Images）

歐霸決賽不敵曼聯後，雲達沙升任阿積士球會總裁。3年過去，兩軍發展大相逕庭。（資料圖片／Getty Images）

另一個側面反映曼聯管理失敗的例子，就是雲達沙（Edwin van der Sar）和阿積士。看着雲達沙和奧華馬斯（Marc Overmars）昂揚慶祝阿積士重返歐聯四強的畫面，又回首愁眉苦臉的活華特，曼聯球迷何曾想過，曼聯在2016年擊敗阿積士拿下歐霸盃冠軍，但事隔三年後，兩者卻是差天共地？當雲達沙還是阿積士的市場總監、為球會的收入苦苦謀劃時，曾說過以下一席話：「我不是那種只希望年收入增長25%的市場總監。過去你會為賣掉一些東西（作者按：他指的應該是出售球員）而高興，但我們不應該只想到把某場比賽座位賣個五千大元的事，還有更多更多。」不敵曼聯後，雲達沙由市場總監升為球會總裁（與活華特在曼聯的職權相當），阿積士的陣容規劃和青訓依舊成績卓著，與商業開發兩頭並舉。雲達沙當然不會為了「成人版迪士尼樂園」的虛名重返曼聯，原因很簡單，就是球會高層願意花多少心機，去重塑曼聯的足球哲學？

活華特的錯，在於現在才明白球會的footballing matter不可能委諸一個人去獨斷獨行。（資料圖片／Getty Images）

跟網上曼迷設想的相反，活華特的錯，不在於不肯放權放水讓領隊買人（摩連奴的忠粉們記住，曼聯為滿足摩的買人大計已經花了2億鎊，還不計天價薪酬），更不在於貪圖業績進步（追求業績在資本主義社會變成錯事，這邏輯令人嘖嘖稱奇），而是他到現在才明白：費格遜退休之後，球會的footballing matter不可能委諸一個人去獨斷獨行。即便在季尾曼聯公布了體育總監的人選，footballing matter不僅僅是總監、領隊、教練團的事，那是整個高層的共同決策。無論之後誰來當曼聯首任體育總監，新的決策制度、新的足球方向，都需要經過反覆的實踐才能訂出。

2016/17球季，普巴以9450萬鎊轉會費，由祖雲達斯重返曼聯。（Getty Images）

曼聯近3季主要收購（按圖放大）▼

+ 6 + 5 + 4

更況且，舊日的光輝越燦爛，球會背負的包袱越大，甚至要在改革的歷程裏踏上回歸傳統的冤枉路——例如利物浦，就經歷過桑拿士和伊雲斯的90年代，球會在歐陸化的步伐遠不如其他競爭對手而浪費了多年光陰。要把球會的舊傳統去蕪存菁，也需要時間。曼聯的復興，只會像近二十年來的利物浦，又或者近十年來的AC米蘭一樣艱辛，這是曼聯球迷今後要有的心理準備。

費倫（右）輔助費格遜多年，他在蘇斯克查接掌曼聯帥印後，亦重返紅魔助這名少帥一臂之力。（資料圖片／Getty Images）