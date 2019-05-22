【港足日與夜．伊高沙托尼2】害羞小子敞開心扉　靜候努力的成果

伊高沙托尼，26歲，兩年前遠道由巴西而來，踏足香港這未知的世界。 性格害羞的伊高經過多年失意後，終放開懷抱在港闖蕩，獲得生涯最美好的經歷，更獲得榮譽。 攝影：梁鵬威

在香港落班的巴西球員眾多，早些年來港的球員諸如辛祖、艾里奧、基奧雲尼、基頓、伊達、羅拔圖等等，都已先後領取特區護照，以香港人身份定居，早已學得一口流利英語，訪問對答自如。選擇落戶香港，除了落班七年後已有感情，比起巴西，香港的經濟、治安環境無疑更宜居。

在裁縫老師傅介紹下，伊高沙托尼選擇禮服布料，準備出席「香港足球明星選舉頒獎禮」的服裝。（梁鵬威攝）

伊高沙托尼則截然不同，儘管他坦言巴西經濟不景氣，「港超的待遇較巴西乙組更好」，但出身小康的他，長遠仍會返回巴西。來港之前，伊高早已在日本落過班，熱愛壽司和拉麵，但來到同處東亞的香港，卻為他帶來始料未及的變化。

伊高沙托尼身型標準，可輕易駕馭不同款式的禮服，但他早有自己的心水款式。（梁鵬威攝）

伊高沙托尼個性內向、低調，日常只穿純色Tee，挑選禮服，也指明要純色的藍或黑。（梁鵬威攝）

來港突破語言障礙 與隊友感情猛進

「初來香港時，我不敢說太多話，那時我只懂說很少英語，加上我很害羞，實在很怕說錯話……上季我沒做太多訪問，因為要杜度幫手翻譯才行，但今季不一樣了。」伊高在巴西已學過英語，但一路缺乏練習，經過一整季磨練，今日的伊高沙托尼，英語不算「喇喇聲」，但緩緩地說也能清晰表達自己，比起上一季，進步非常明顯，「來港之初，其他人總說，你怎麼不太說話？我就說，喔，我很害羞……但我還是會嘗試的。」伊高沙托尼在球場上總能盡情表現球技，但他說自己害羞卻是千真萬確──面對攝影機時，他還是緊張地將雙手牢牢地插進褲袋，動作有點僵硬。

「初來香港時，我實在太害羞了，都不敢說話……」伊高沙托尼進步了很多，但仍有點靦腆。（梁鵬威攝）

+ 3 + 2

伊高今季的演出，較上季更加如魚得水，與他跟隊友的情誼更上層樓大有關係，「今季我認識了所有隊友，可以跟所有人談笑風生，跟每個人關係都很好，這也幫助了我在場上的表現。」球場以外，他常跟一眾巴西好友來往，除了往勞高家中看英超，也常常聚會，「我們一眾巴西球員和哈利，每周都一起吃燒烤，有時哈利不明白我們說的葡萄牙語，但我們會嘗試用英語跟他交談，大家在場內外都有很好的關係，對於場內表現幫助也很大。」

雖說害羞，但經過兩季的鍛鍊，今日的伊高沙托尼無論講英文或擺甫士，都沒有難度。（梁鵬威攝）

敞開心扉 靜待應得成果

害羞小子在日本、巴西大舞台屢遭挫折，終在香港找到發揮的機會。在日本，當地人多不諳英語，球會雖有專業翻譯員提供葡、日語翻譯，但伊高沙托尼始終難以跟日本隊友深交；在巴西，伊高沙托尼常獲家人照料，在球場則始終因父親艾仙度沙托尼的名氣而飽受壓力。來到香港，伊高嘗試獨自生活，平日自行下廚、打理家居，也在大埔和諧的氣氛中敞開心扉，獲得前所未有的成長，「來到香港的所有經驗，改變了我整個人，無論作為球員或作為一個人，我都得以成長，從其他人身上學習了很多事，我也需要照顧自己……但這兩年真的很棒。」

準備好，迎接屬於你的榮譽吧。（梁鵬威攝）

伊高沙托尼今季的出色表現，令他獲選為「香港足球先生」的呼聲甚高，但多次問他會否期待獲獎，他的答案始終如一：「每個人都想獲得個人獎項，但對我而言，個人獎項是一個結果，只要做好過程，結果就會隨之而來。」

領和富大埔奪得聯賽冠軍，伊高在過程中已經做得很好，他想要的結果，今晚會否隨之而來？

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