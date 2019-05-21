【港足日與夜．伊高沙托尼1】以父之名　是光榮也是壓力

伊高沙托尼在今季港超表現何其耀眼，明日的香港足球明星頒獎禮，大概終可見到他上台領獎。 他的生涯初段毫不順利，「在巴西，我從不是一個叫伊高的足球員，而是艾仙度之子。」 攝影：黃寶瑩

「聽說你家有一個農莊？」

「是啊，裏面有個球場，我小時候就在那踢球。」

伊高沙托尼打開Google Earth，找到農莊的衛星影像，被廣闊農地環繞的球場顯得有點小，那裏滿是他與父親──艾仙度沙托尼的回憶。港超聯冠軍已然到手，伊高當選香港足球先生的呼聲很高，巴西男孩臉上笑容滿滿，說在廣州奪冠那晚，爸爸特意來電道賀，「他也很為我開心呢！」

伊高沙托尼，26歲，來自巴西的前鋒，效力和富大埔。（黃寶瑩攝）

艾仙度沙托尼無論在巴西或日本都具名氣，儘管未曾入選過巴西成年國家隊，但球員時代效力法林明高6季、亦曾在其他多支巴甲球隊落班，90年代落戶日職，在鹿島鹿角上陣82場攻入55球之多，與巴西名將薛高領軍奪得日職冠軍。

艾仙度沙托尼（中）在日本及巴西都相當有名氣，早前曾來港視察兒子伊高沙托尼練習。（相片來源：大埔足球隊Facebook）

來港之初遭評履歷一般 出道初期飽受壓力

伊高沙托尼兩季前來港後不久，即大放異彩，首季已是各項賽事總入球最多的球員、亦是助攻王；今個球季不用多說，在場上的統治力難有其他球員相比，精彩表現每場都令球迷不斷高唱「Igor Sartori」，「每個球員聽到球迷呼喊自己的名字，都會很開心。」他靦腆地道。伊高的神奇演出，令球迷不禁想起一篇在這名巴西鋒將加盟之初，指他「履歷麻麻」的文章，伊高來港前的履歷的確不算亮眼，無論在日職或巴甲上陣機會都不多，作為前鋒，更在展開職業生涯第5年才迎來入球，與「沙托尼」之名脫不了關係。

儘管目睹過巴西國家隊舉起世界盃，但生性內斂的伊高沙托尼自小沒想過要在球場上大紅大紫，目標很實際：「小時候，我只想當個職業球員，只想為興趣而踢球。」

但外界可不是這麼想。

如其他巴西小朋友般，伊高沙托尼自小熱愛足球，出道之初卻已飽受挫折。（黃寶瑩攝）

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巴西球壇競爭激烈 背負沙托尼之名飽受壓力

巴西足球員多得如天上繁星，伊高沙托尼在法林明高U20受訓時，來自球會、球迷的壓力已大得驚人，隊內競爭更是激烈，前鋒兩場比賽不能入球，自有新人取代。但真正體會到作為名將之後的壓力，卻是源於他首場職業賽──在鹿島鹿角的處子戰，賽前他獲媒體以「就如偉大父親般」形容。那一場他全程列後備，路過採訪區，日本的記者將他攔下，問道：「為何你父親首次為鹿島上陣已攻入兩球，而你只能做後備？」那條問題他8年後仍記得很清楚，說起往事，他無奈道：「一直以來，許多人因為我父親而給予我許多壓力，對我來說，這是很困難的一件事……那時候，我只是個18歲的男孩。」

伊高其後返回巴西落班，踢過父親出身的法林明高，又輾轉外借到其他較低組別的球會，但球迷、媒體仍無可避免地將他與父親比較，「傳媒都用這些來做文章，在巴西，我不是一個叫做伊高的足球員，而是艾仙度之子。」與父親感情要好的他強調，以艾仙度沙托尼為父親而感到無比驕傲，「但人們需要分清，我們是兩個不一樣的人，爸爸創造了自己的歷史，而我也需要空間去譜寫自己的故事。」

關於伊高沙托尼下季的去向傳聞甚多，至今未有正式公布。（資料圖片/李澤彤攝）

杜度引薦加盟大埔 享受生涯最美好時光

2017年7月，伊高收到前隊友杜度的消息，說在香港球隊的教練想找一位前鋒，「杜度說教練想要一個9號位的球員，我雖不是9號位，但無論如何也將影片傳過去一試。」以李志堅為首的大埔教練團終決定簽下他，造就往後的成功。

伊高坦言，來港前對於香港足球聞所未聞，「在香港，認識我父親的人不太多，這當然是好事！」他打趣道。在港兩季過後，他如此形容：「是我生涯中最美好的兩個球季！」比起失意的前半段生涯，伊高終於在香港找到自己的價值，「我第一次感覺到自己在團隊中的重要性，我知道我的隊友信任我，所以我也想為球隊、為大家而戰。」另一教他滿足之處，是球迷數目一直增加，「我兩年前來到香港時，那時的大埔運動場沒有太多人看球，現在看到我們吸引了許多球迷入場，尤其在旺角大球場上演的亞協盃，球迷他們為球隊而吶喊，那感覺實在無可比擬，我們在創造歷史！」

今個球季，伊高沙托尼領大埔奪得港超聯冠軍，登上生涯高峰。（資料圖片/李澤彤攝）

難忘旺角場亞協夜 堪比馬拉簡拿球場

伊高沙托尼曾在巴西「足球聖殿」馬拉簡拿球場，於5萬名球迷面前獻技，儘管巴西與香港的足球氣氛難以相比，但他仍在坐了4434名球迷的旺角大球場，找到屬於自己的「聖殿」：「旺角大球場不是太大，但對黎明的那場比賽（亞協附加賽），實在太棒了！我入場時環顧四周，Oh my god！第一次在香港有這樣的感覺，氣氛是如此的好，當比賽結束後，我只有一個想法──『今天實在太美好了！』」表情不算豐富的伊高憶起當晚，也不禁喜上眉梢，「對我來說，感覺跟在馬拉簡拿比賽一樣。」

贏得聯賽冠軍、找到自己的位置、受到球迷擁戴……伊高沙托尼深知香港足球水平不及巴西和日本，但他在此尋得快樂，回歸足球的基本──享受踢球。明晚的香港足球明星頒獎禮，他無論在最佳十一人、球員之星或最高殊榮香港足球先生，呼聲都極高，又可有信心獲獎？

無論伊高沙托尼會否獲得個人獎項，他已譜下屬於自己的足球故事。（黃寶瑩攝）

「個人獎項只是一個結果，而我們做好了過程。」

無論結果如何，可以肯定的是，伊高沙托尼以自己的名字，在香港足球史譜下了屬於自己的故事。