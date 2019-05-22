【女籃】2.1秒的兩大戲劇看點　七喜兩分險勝南華

上場處劣勢而又能從安青身上「偷雞」成功的七喜，帶着一勝的成績迎戰南華。 保持三節半領先優勢的七喜，最後階段未能集中守住優勢，施萍萍一球三分戲劇性得手追平。 不過賽事還未完結，最後2.1秒，黃慧芝把握到最後一擊，比數55：53，取得勝仗的仍是七喜。

開局李芷晴三分球為七喜先開紀錄，南華則屢攻入籃下「試水溫」，但稍未入局頗為手緊，陳靜珩多次走「Back Door」，但未能抵擋七喜的外圍火力。

譚雪婷三分命中再中距離得手連取5分，李芷晴突破急停跳投，七喜保持領先。雖然南華有廖詠心三分追平15：15，但七喜換出羅永庭後籃板得分皆有，首節七喜以19：15領先。

譚雪婷三分命中再中距離得手連取5分，打開七喜領先大門。（張倩儀攝）

陳靜珩包辦籃板和補籃，功不可沒。（張倩儀攝）

南華多次試剷入七喜中路，但因聯防包夾在禁區被截；鄺曉琳從零度開刀，先有施萍萍補籃成功，再有陳靜珩包辦籃板，分差徘徊在4分的距離。

七喜以快打慢，快出快入憑陳樂心在完半場前快攻得手，以30：24繼續領先。

黃嘉汶下半場大爆發。（張倩儀攝）

經半場後，黃嘉汶大爆發，先博得「And1｣ 再反手上籃得手，三分命中助球隊拉開分差；七喜雖然一直處順境但未見鬆懈，防守積極頻偷波打出快攻。

南華也發力搶分，屢博得犯規外，莊倩孄三分得手也一度追近比數，但第三節仍以36：46落後十分之多。

完場前2.1秒，施萍萍的一球三分球一度為南華追平。（張倩儀攝）

南華禁區多次被七喜「劏開」，陳樂心和黃嘉汶毫不留情的衝破防線順利上籃；施萍萍三分命中，並為內線隊友製造機會，但被判進攻犯規錯失機會。

直到第四節尾段，南華仍未能打破10分的分差，但乘著七喜換出後備連番追擊，最後2.1秒施萍萍帶過半場射入三分追平53：53。

暫停過後，黃慧芝一接剷入命中最後一球，以55：53險勝南華取得兩連勝。

最後2.1秒，黃慧芝把握到最後一擊55：53反勝南華。（張倩儀攝）

把握到最後一擊的黃慧芝笑言：「打了這麼多年都習慣了這種賽事和比數，也不是今場才這樣。」

輕鬆的一句，因為這麼多年沒有大不了，「上次最後一擊不中，今次終於進了。」

一球定生死，這樣緊張的情況，她卻說得雲淡風輕：「2秒，沒有別的選擇，我拿到球也只可以剷上去。」一剷，一放，「得咗」！