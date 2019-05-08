【女籃】七喜反勝安青雪恥　「不想被人睇死」

女子高級組銀牌決賽中以一分不敵福建的安青，今日（8日）聯賽開鑼日對上七喜，首三節皆領先的安青，在最後半節失守，對着七喜旺盛的生命力，安青有點無力招架。 由落後10分到反勝64：58，為七喜今季開個好頭，也一雪銀牌兩仗皆北前恥。

兩隊都比較慢熱，開局的首3分鐘均無進賬，安青由古芷程的兩球中距離得手「開齋」，隨後唐曉蕾亦三分命中，一口氣拉開9：0。

七喜的攻勢猶豫，被安青的防守牽著走，惟多次博得罰球得以追回數分。完第一節前，安青全場緊迫，借七喜的失誤再來兩球「Easy Basket」，最後唐曉蕾射入壓哨中距離將比數拉開17：4。

李芷晴今場三分和上籃都表現不俗，坦言自己的狀態要回來了。（張倩儀攝）

七喜雖然上半場一直處於落後，但雪恥的決心大得打出一波又一波的好球。（張倩儀攝）

第二節七喜經重整後，先有周凱彤兩次順利突破上籃得手，但古芷程也看中對手的防守「中門大開」的一瞬「直劏」入籃下快攻得分，比數保持雙位數距離。

李麗娟狀態漸入佳境，轟入一記三分，讓安青外圍發炮再添一員。雖然七喜進攻比第一節流暢，加上掌握籃板有多次機會，但手感難以調整，半場仍以19：30落後。

李芷晴的三分球攻勢，助球隊從後趕上。（張倩儀攝）

李芷晴的切入中距離得手，加上黃嘉汶再射入三分球打出士氣，將比數收窄至5分之差；另一邊安青再以緊迫守住，七喜進攻意欲強之餘仍有阻滯，而李麗娟和張華倩亦轟入三分，比數再拋開10分。

追分的意欲讓七喜在關鍵時刻連追多分，李芷晴三分命中後再有黃昕鈴的「And1｣第三節以44：48打破落後10分的局面。

雖然安青一度拉開11分的分差，但卻未能守住聯賽開季的首場勝利。（張倩儀攝）

七喜愈戰愈勇，譚雪婷的殺入上籃助球隊追平，李芷晴再射入三分，雖然安青火力不減，但七喜都能打出驚喜一波；尤其憑黃慧芝和黃昕鈴的短傳走「Back Door」，在24秒進攻時間完前上籃成功，反超安青3分。

最後一分鐘，七喜保持領先優勢，李芷晴再成功入楔上籃，安青試以外投追分未能如願，最後七喜以64：58反勝打出爭氣的聯賽第一場。

李芷晴負傷上陣，心想只要捱着痛打，就會習慣不會再覺得痛。（張倩儀攝）

今場表現出眾的李芷晴，在三分和切入上籃都有助球隊取下首勝，腳傷仍未康復的她，帶着傷患也要贏這一場：「上場跑還是會痛，不管了，只想習慣那個痛，太久沒有打有點腦充血的感覺。」

自己痛着，跑跳還是不成問題 ，只要能幫到球隊，「休息了兩個月，這是第一場有點狀態，是贏得很驚險，但幸好大家都有決心追回來。」

繼2016年的聯賽冠軍後，今年還是指着冠軍跑，「上次拿完之後，大家都好像覺得我們再拿不到，所以今年想要再拿一次。」她笑說：「不想被人『睇死』。」終於會笑了，上一次看七喜正是被警察淘汰的一場，面如死灰的背影，換來今天反勝的喜悅：「大家的打法都清楚，但最重要的是打好自己。」求勝的心比銀牌大很多：「銀牌輸了，其實大家都很有決心再贏回來。」