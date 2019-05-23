【東京奧運】禠奪國際拳總舉辦權　奧委會為選手保留拳擊項目

國際奧委會近日宣布，東京奧運拳擊項目不會由國際業餘拳擊總會（AIBA）舉辦，將會由特別小組管理資格賽，意味2020年奧運會仍會有拳擊賽事，產生13面金牌。香港「拳王」曹星如有望繼續向參加奧運的夢想邁進。

AIBA 2017年被奧委會扣住了東奧承辦資格，國際拳總去年10月已因經營問題，解僱中國籍會長吳經國，一個月後被奧委會以「管理、道德及財政管理」為由調查，後來鳥茲別克的拿基莫夫（Gafur Rakhimov）上任，但被美國財政部指控涉嫌販賣海洛英，不足半年便下台。國際奧委會主席巴赫曾指AIBA需要作出根本上的改變，並指「為了拳擊運動及選手的利益下決定。」他又指兩年前已一直留意AIBA的問題，但今時今日仍未有滿意進展。

曹星如的奧運夢想曾因AIBA被扣起承辦資格成疑。（資料圖片、余俊亮攝）

曹星如希望代表香港參加奧運而轉打業餘賽。（資料圖片、余俊亮攝）

決定保曹星如奧運夢

「當我們聽取調查委員會建議，處理AIBA留下的後遺症的同時，我們想確保運動員，可以夢想成真，參加2020東京奧運。」巴赫在聲明中說。IOC已成立了特別小組，由國際體育聯會會長渡邊守成領導，渡邊守成料在1個月內公布不同級別賽事的計劃，並管理預計2020年1至5月的東京奧運拳擊資格賽。IOC的決定保住了香港拳手曹星如參加奧運的夢想。

國際奧委會組成的特別小組將管理東奧拳擊資格賽。（資料圖片、余俊亮攝）

早在去年11月底，曹星如復出首場業餘賽，擊敗台灣拳手江奕宏後說：「我會好好裝備自己，改善弱點，為東京奧運外圍賽為奧運資格努力，無論前路成功與否，我都會好好努力，希望所有香港拳手加油！」