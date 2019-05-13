【拳擊】潘啟情未考慮重賽 　「先作休息其後再想」

10個回合力戰到底，最終以點數飲恨世青冠軍，雙眼打至紅腫的潘啟情沒有眼淚，更未想談論重賽的可能。「想啊！重賽！」潘媽媽卻大聲回答，兒子笑着媽媽的反應，惟心裏亦對未能以勝利作母親節禮物感到點點不甘。 「是技術上的差距，我想，要盡力去追到這個差距」，Raymond說着重賽的唯一可能。 潘爸爸卻突然說着，「要補身，煲湯，但現在天氣熱好像不適合。」 一碗湯、一對父母及一個男生的傷痕，這就是一直以來潘啟情努力的最好證據。

「我今日盡了力，但對手比想像強，很難打，很難限難......」短短幾句，潘啟情道出數個「很難」，惟對手李翔在牽制及控制距離出拳技術的確較佳，Raymond所說的「難」亦能理解。

失利已掛在嘴邊3年的WBO輕蠅量級世界青年冠軍，Raymond並未有特別失落，因為他看清與對手的實力差距，更重要的是，問心無愧：「也許自己首次與技術這麼高的選手作賽，我並沒有不滿自己表現，第九回合埋身肉搏下亦能打中他，只是我逆轉不到；我盡力了，成王敗寇，對手值得有這條腰帶。」

Raymond輸拳後極失落。（羅翊銘攝）

潘啟情暫時休息，之後再作打算。（羅翊銘攝）

被打至雙眼紅腫，身體抵受不少重拳，第五回合更差一點點就倒下來，但Raymond說是絕不能夠塌下，「因為很多人支持，我要堅持下去」。往往我們會聯想到落敗後的重賽可能，但今天的Raymond卻刪除這份可能性：「與世青冠軍距離是技術技巧上的差距，現在23歲好像還有半年時間去追，但此時此刻我未有重賽念頭…...有裁判判99：91即代表我只贏他一回合，技術上差距真的很大，如扭轉不到結果，rematch是沒有意思。」

「我盡力了，成王敗寇，對手值得有這條腰帶。」（羅翊銘攝）

「如扭轉不到結果，rematch是沒有意思。」（羅翊銘攝）

父母支持 潘爸爸：「下次贏返」

事實今次落敗並沒有令Raymond失志，反之令他清晰地看到要進步的部分。「去菲律賓好辛苦啊，兩個月食不好，又要減肥」，潘媽媽突然說着，看看兒子紅腫的雙眼她亦不禁說要好好用冰舒緩。「比賽有贏有輸，下次贏返！」潘爸爸也道出心中寄望。

不甘、夢想、期望、成長，最後Raymond亦說了一句：「重賽，我會認真考慮。」