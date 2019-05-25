【平板支撐】加拿大瑜伽教練受兒子鼓勵　由4分鐘苦練到破紀錄

羅馬非一日建成，做運動也一樣。 在加拿大居住的瑜伽教練DANA GLOWACKA受兒子鼓勵，數年前開始苦練平板支撐（plank），首次嘗試時只維持4分鐘的Dana，在日前以4小時20分鐘破女子世界紀錄。

DANA GLOWACKA是瑜伽教練，在加拿大蒙特利爾居住。幾年前Dana的兒子維持平板支撐（plank）達1小時20分鐘，鼓勵Dana「你也做得到!」，這一句話改變了母親。Dana首次嘗試只有4分鐘，之後找到2014男子紀錄保持者George Hood之助下，每天都維持長時間訓練，更在2016年往中國參加第二屆平板支撐世界盃，成績大幅提升到2小時25分鐘。

DANA GLOWACKA受兒子鼓勵，加上找到良師教授技巧，令她成為平板支撐紀錄保持者。（DANA GLOWACKA ig）

為了打破世界紀錄，DANA GLOWACKA由蒙特利爾赴美國的伊利諾伊州，參與國際平板支撐馬拉松，在親友打氣下，她維持了4小時20分鐘，打破早前Maria Kalimera的3小時31分鐘女子平板支撐世界紀錄。她感謝家人的鼓勵︰「感謝家人遠道而來，令我戰鬥到最後。瘋狂、瘋狂、瘋狂，但可行。」Dana早前個人最佳時間為4小時1分鐘，現以19分鐘之差刷新個人紀錄。健力士仍在核實成績，如無意外DANA GLOWACKA將成為女子世界紀錄保持者。

北京特警毛衛東於2016年以8小時01分成為男子世界紀錄。