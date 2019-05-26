【羽毛球】李克勤FB鋪入場打氣相　中國輕取日本重奪蘇迪曼盃

中國羽毛球隊在上屆蘇迪曼盃不敵韓國，進入「後李永波」年代一大挫折。 他們周日（26日）決賽直落3場輕大敗日本，最後一場石宇奇力挫日本「一哥」桃田賢斗，重奪蘇迪曼盃。

這場於廣西南寧市舉行的決賽，中國大戰日本吸引球迷入場，全場爆滿，著名歌星李克勤再次為國家隊打氣，並將照片上傳個人Facebook專頁，並寫道：「決賽快開始了，第一場是男雙，中國隊加油！#蘇迪曼盃 #好緊張。」

中國隊首場男雙派出李俊慧、劉雨辰，對上日本遠藤大由及渡邊勇大，用了54分鐘就以21：18、21：10先拔頭籌。其後女雙陳雨菲對山口茜，雖然以17：21先失一局，但隨後愈戰愈勇，第2局一度比分吃緊，但陳於16：14時及時發力，以21：16取得第2局，第3局落後下連取7分，以21：17反勝，2：1擊敗山口，將中國的領先優勢拉開到2：0。

陳雨菲贏波一刻十分激動。（視覺中國）

山口茜雖然取得首局，但打法被動，最後讓陳雨菲反敗為勝。（視覺中國）

桃田表現失常致慘敗

男單矚目一戰由世界排名前兩名合演，世界第2的石宇奇鬥桃田賢斗首局一直被「一哥」桃田帶住打，最後以15：21先失一局。不過，桃田第2局起表現反常，先輸5：21被石宇奇追平局數。氣勢受挫下，桃田第3局被石宇奇連取11分，最後石以21：11奪得決勝局分，贏波後大堆中國隊成員衝入場慶祝，桃田「人字形」站於場中十分無奈。

石宇奇贏波後十分風騷。（視覺中國）

+ 4 + 3 + 2

石宇奇繼年終賽後再次贏桃田賢斗，又為中國重奪蘇迪曼盃，賽後十分風騷地指着球衣上的中國國旗，慶祝中國羽毛球隊第11次捧起蘇迪曼盃。中國羽毛球隊在李永波主政24年來贏盡輝煌，他於2017年4月卸任，中國隊在同年5月蘇迪曼盃決賽不敵韓國，六連冠後首次失手。