【羽毛球】李克勤入場看蘇迪曼盃成焦點　中國輕取泰國晉決賽

香港歌手李克勤一向鍾情羽毛球，他近日赴中國南寧觀看蘇迪曼盃羽毛球混合團體賽。他接受訪問時自言以球迷身份到場，更即場高歌金曲《紅日》為中國隊打氣。

李克勤是公認的運動愛好者，除了足球外，對羽毛球亦十分投入，早前曾與馬來西亞名將李宗偉、香港的伍家朗合照，又經常入場看香港羽毛球賽。他今天在南寧舉行的蘇迪曼盃被中國新浪訪問，他自言以球迷身份捧場，「我很喜歡看羽毛球，不來現場的話會在家看球。國羽贏了的話全家都很激動。」克勤續道︰「如果要送一首歌給中國隊加油的話，那就《紅日》吧。」說完就把金曲唱起來。

李克勤在現場站起來打氣，十分投入。（視覺中國）

談到男單球手，李克勤大讚桃田賢斗及石宇奇都不錯，而被問到中國隊誰最帥時，他便說︰「諶龍，當然劉雨辰也很可愛。場上他們是英雄，場外則是很可愛的人。」克勤又說兩個孩子出生後，自己運動較少，因此等到9時孩子睡覺後，會打羽毛球至晚上11時。

中國在4強面對泰國，不失一局過關。混雙鄭思維及黃雅瓊以21︰18及21︰7輕取對手，第二場石宇奇以21︰15及26︰24勝Kantaphon Wangcharoen，李俊慧及劉雨辰再以直落兩局氣走泰國混雙組合，助中國以場數3︰0打入決賽，將鬥印尼與日本的勝方。