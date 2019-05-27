【國足】傳高拉特同意入籍中國　最快來年戰世界盃外圍賽

中國足球隊的進攻力有望大幅提升，說的不是武磊，而是巴西籍前鋒高拉特來年便合資格入籍，有傳他已願意入籍中國，將有機會與艾傑臣等好手一同穿起中國球衣，來年出戰世界盃亞洲區外圍賽。

國際足協規定，入籍條件是在新的所在地住滿5年（一年內住滿182日），高拉特即使今年曾返巴西短暫效力彭美拉斯，但只要現在起長時間留在中國，明年將合符5年的條件。這名27歲前鋒離開彭美拉斯後，日前已返回廣州與恒大簽約5年，年薪超過1000萬歐元，為離隊前兩倍。今天中國傳媒的消息是高拉特已同意入籍中國，將有機會穿上中國足球隊球衣，最快來年完成手續，為中國足球隊來年出戰世界盃亞洲區外圍賽。

高拉特日前已現身廣州，料以5年長約重返恒大。（視覺中國）

高拉特在2014年代表巴西大國腳出戰厄瓜多爾，然而只是友賽非正式賽事27歲的高拉特在2015年起效力恒大，助球隊贏得亞冠及3次中超，他個人於2016年膺中超金靴。

潛在入籍中國球員（按圖放大）

高拉特（左）技術、身位、意識都在亞洲屬頂級。（資料圖片）

中國足球隊的目標不止一人，有指主帥納比數年前已研究入籍兵一事，29歲的上海上港前鋒艾傑臣已符合入籍資格，有傳中國足球隊正考察他，中國足協正全力配合中國隊「引援」，潛在人物包括李可、布朗寧等。