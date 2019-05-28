【西甲】傳巴塞隆拿炒教練華維迪　沙維艾歷尼成侯選人

失落歐聯4強、西班牙盃，就算帶領巴塞隆拿奪得西甲聯賽冠軍，教練華維迪的烏紗仍是岌岌可危。 外國傳媒近日傳出，「地上最強」已準備好易帥，並已有候選名單，艾歷尼、馬天尼斯成為熱門，剛退役的名宿沙維亦成為候選人之一。

巴塞隆拿今季衛冕西甲，但歐聯4強領先3球之下，次回合倒輸4球，被利物浦踢出局，早前西班牙盃決賽以1：2不敵華倫西亞，華維迪落台呼聲甚高。

雖然巴塞主席巴杜武明言向該名前畢爾包主帥投信心一票，碧基在西班牙盃決賽後，亦代表全隊表示希望華維迪教下去，但仍是未能令巴塞球迷信服。西班牙《世界體育報》周二（28日）爆料，指巴塞已有代替華維迪的候選名單。

華維迪師位岌岌可危。（Getty Images）

《世界體育報》的4人名單有今夏離開祖雲達斯的艾歷尼、比利時主帥馬天尼斯、阿仙奴的艾馬利及巴塞名將朗奴高文。

艾歷尼執教祖雲達斯5年，成功締造意甲5連霸佳績，惜兩度打入歐聯決賽均無果，但比起其他三人，其成績算是最好。艾馬利雖然曾帶領西維爾多次奪得歐霸冠軍，但他今季才加盟阿仙奴，若要找他替代華維迪，巴塞或要付出高昂的賠償金，機會似乎不大。

巴塞隆拿連續兩季歐聯在領先情況下被踢出局。（Getty Images）

美斯今季繼續成為球隊神射手，但巴塞呈現出「美斯倚賴症候群」。（Getty Images）

沙維雖然不在4人名單之中，但自其母會歐聯4強出局後，由該名西班牙中場帶領地上最強的呼聲漸高。39歲的沙維近年已為教練生涯作準備，而且在巴塞出身，熟悉球會運作，可望帶回地上最強原本風格。雖然資歷欠奉，但身為巴塞人出身的紅褲子背景可彌補這個缺點。

沙維早前退休，將展開教練生涯。（Getty Images）

美斯今季射入51球，繼續成為球隊首席射手，多第二位的蘇亞雷斯26球。當地上最強表現不順，每每靠這名阿根廷「球王」扭轉乾坤。西班牙傳媒形容巴塞隆拿在國王盃決賽表現有如「冇牙老虎」，要靠美斯組織及攻門，美斯在該仗自己一個人的控球率，就已經比華倫西亞全場控球率高，證明巴塞現時十分倚賴美斯。