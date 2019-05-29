【英超】紐卡素傳獲中東財團收購　意外成為收購麥巴比熱門

紐卡素最近傳出或有新班主，曼城班主蒙蘇的表親或成這支英格蘭東北球隊的新主人。 若果有中東資金注入，「喜鵲」定必一改「慳家」轉會方針。 雖然仍未成事，但卻已足夠令他們成為收購麥巴比的一大熱門。

只得20歲的麥巴比絕對是球壇最炙手可熱的球員，今季43場入39球，成為PSG今季神射手。助球隊贏得法甲冠軍的他，在季後頒獎禮獲頒最佳球員及最佳年青球員時致詞，自爆未知會否長留PSG，投下了震撼彈。外國博彩公司紛紛為麥巴比會否轉會開盤，皇家馬德里成為了這名法國射手新東家的大熱。

麥巴比今季在卡維尼、尼馬缺陣期間背起整隊PSG。（Getty Images）

外國博彩資訊網站指不少人投注紐卡素。（網上圖片）

英格蘭傳媒報道，最近24小時紐卡素的賠率不停變熱，在SkyBet與曼聯並列第3熱門，皇馬成為頂頭大熱，利物浦次熱。當然麥巴比突然間由五光十色的巴黎，走到英格蘭東北部城市踢波，而且來季沒有歐洲賽事，可能性當然微乎其微。

麥巴比早前自爆有離開PSG的想法。（Getty Images）

紐卡素能否轉手仍存變數

會發生如此奇怪的情況，主要是因為球迷看好紐卡素轉手一事。曼城班主蒙蘇表親Sheikh Khaled bin Zayed Al Nahyan，最近欲以3.5億鎊收購喜鵲，並與球迷恨之入骨的「孤寒班主」艾殊利亦已達成協議。若有中東資金注入，勢再度改變英超現時生態，領隊賓尼迪斯大有機會續約留隊，更可以全心全意打造自己的大軍。

若收購成事，賓尼迪斯將有強勁後盾支持引援。（Getty Images）

不過，《每日郵報》指出，Khaled的財團仍未提供證明資金來源的證據，所以仍未向英超賽會入紙。Khaled去年夏天曾以20億鎊收購利物浦，但最後未能成功。紐卡素球迷都希望Khaled入主，實現他們「Ashley out」的願望。