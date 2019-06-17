【非洲國家盃．來稿】坦桑尼亞復興年　背後中國用球場積極經營

今年5月24日，坦桑尼亞最大城市達累斯薩拉姆（Dar es Salaam）迎來西甲勁旅西維爾，並與該國班霸兼應屆聯賽冠軍森巴（Simba SC）踢友誼賽，並為當地球員提供技術指導。今次是史上首次有西甲球隊到訪東非，比賽過程激烈，最終西維爾憑洛尼圖（Nolito）於補時絕殺險勝5︰4。主辦單位Sportpesa期望，友誼賽能夠推廣旅遊業及當地經濟。 撰文：陳冠東

2019年可算是坦桑尼亞的足球復興年，5屆歐洲足協盃（或歐霸）冠軍西維爾的來訪，只是讓今年大豐收的坦桑尼亞足球錦上添花。在國家隊層面上，坦桑尼亞亦表現出色，39年來終於再度打入非洲國家盃決賽周。打入決賽周對他們來說已經是大事，足協官員只求在埃及為強隊帶來「驚喜」。

坦桑尼亞世界排名不高，今次打入非洲國家盃決賽周是近年重大突破。（FIFA官網）

非洲國家盃A組形勢。（維基截圖）

非洲國家盃2019分組形勢（按圖放大）

在球會比賽方面，他們的成績也令人喜出望外。森巴（Simba Sports Club）成為首支打入非洲聯賽冠軍盃8強的坦桑尼亞隊伍，只被民主剛果班霸兼非洲傳統強隊TP Mazembe淘汰，成績可人。在比賽日，達累斯薩拉姆穿上森巴球衣的人更可謂隨處可見。

森巴（Simba Sports Club）成為首支打入非洲聯賽冠軍盃8強的坦桑尼亞隊伍。（網上圖片）

可是坦桑尼亞足球復興的成果，其實得來不易。2017年坦桑尼亞足協就因貪污醜聞遭國際足協禁賽，多名高層被捕。之後足協通過改選，宣稱增加透明度才獲解禁。暗湧甚至至今仍未解除，坦桑尼亞今年亦有捲入賄賂非洲足協高層的醜聞，最終導致告密的埃及籍非洲足協官員遭解僱。

西維爾5月到坦桑尼亞，成為首支到訪東非的西甲球會。（西甲官網）

除足協行政改善外，當地政府及外國政府的支持也對坦桑尼亞足運發展相當重要。與不少非洲國家一樣，足球是坦桑尼亞最受歡迎的運動，政府也樂於支持足運發展以換取民眾支持，坦桑尼亞部份主要足球場更由現時的執政黨管理。

艾蒙歷基在1994年世界盃曾射破保加利亞及意大利大門。（資料圖片）

坦桑尼亞總統馬古富利（John Magufuli）在國家隊打入非洲國家盃決賽周後，就邀請國家隊成員到總統居所見面，更承諾撥款42.6萬美元（約330萬港元）予U-17國家隊發展之用。馬古富利甚至向每位國家隊成員贈送首都多多馬（Dodoma）內的一塊土地，更稱「我相信我們的球隊可以贏得冠軍。」

坦桑尼亞主帥艾蒙歷基是尼日利亞1994年世界盃代表。（資料圖片）

外國政府方面，中國在坦桑尼亞的角色亦相當受關注。中國在非洲的「球場外交」已延續數十年，多年來在非洲所建的大型足球場多達數十個，部份甚至費用全由中國承擔。坦桑尼亞是最大的受益國之一，舉辦森巴對西維爾友誼賽的國家體育場正是中國國企北京建工集團建造。除國家體育場外，坦桑尼亞數個大型足球場均由中國建造及翻新，可謂沒有中國的援助，單靠當地民眾難以迅速發展。當然中國也有得益，最少他們在前年就收獲了一名「坦中混血」小將王牧，加入了廣州恒大及中國國家隊的青年軍。

亨克前鋒沙馬達（Mbwana Samatta）是坦桑尼亞主將，他今季在比利時聯賽攻入20球。（資料圖片）

中國在足球場外，在坦桑尼亞亦有援建多項基建設施，可視為中國最積極經營的東非國家之一。中國在1970年代已興建了「坦贊鐵路」打通了坦桑尼亞及贊比亞之間的運輸。鐵路至今仍在運作，亦被中方視為「中非友誼」的象徵。而中國與坦桑尼亞的關係，由後者於1960年代立國以來一直非常密切，兩國在政治觀念相近是當年兩國走近的關鍵原因。

中國在1970年代已興建了「坦贊鐵路」打通了坦桑尼亞及贊比亞之間的運輸。（資料圖片）

雖然坦桑尼亞雖然已由一黨專制執政轉成民主政制，但他們延續了以往與中國的關係。近年兩國更愈走愈近。馬古富利總統去年就稱「中國是坦桑尼亞真正的朋友」，及稱讚中國的援助「不帶任何條件」。馬古富利在政治觀念上也與中國走近，大力推動以國家利益為先的政治觀，用不同法律、司法及行政手段打擊反對派，其黨友更曾表示不按時舉行大選也沒有問題，加上坦桑尼亞鄰國肯尼亞被視為歐美國家較中意的合作伙伴，可見未來中坦兩國無論在足球及政治上，均有更多合作空間。

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】