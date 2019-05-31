【歐聯決賽】羅拔臣鬥心始終如一　侯城球探觀察兩場即拍板

歐聯決賽在即，最不起眼的配角也成為起底對象。 安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）7年前曾因被些路迪放棄而踢業餘足球隊，英國廣播公司找來他的前青訓教練及發掘他的球探，他們細數羅拔臣鬥心始終如一，是成功最重要原因。

安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）15歲時被些路迪青訓以身材欠佳為理由放棄，3年後羅拔臣在Twitter抱怨人生。之後羅拔臣改投蘇格蘭格拉斯哥球隊昆士柏足球會（Queen's Park F.C.），當時曾以球場售票員為外快。

態度決定一切

時任些路迪U14及U15青年軍教練加拉查（John Gallagher）接受英國廣播公司時，大讚羅拔臣態度好︰「若有人想過羅拔臣，他會追到底。他不怕對抗，場外他的對話很得體，場上就變成一頭野獸。」15歲時羅拔臣被放棄，加拉查以前隊長保迪（Tom Boyd）的經歷勉勵羅拔臣，指球員不會一帆風順。羅拔臣之後在昆士柏踢半業餘聯賽至2013年，誰會想到他將連續兩季出戰歐聯決賽？

羅拔臣在登地聯開始在足球員的身份站住腳。（資料圖片）

利物浦晉級之路（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

侯城的招募總監泰蘭在2013年12月專程到基爾馬洛克，觀察一眾登地聯小將，包括Ryan Gauld、麥基史提芬及岩士唐等，但他被一名左路球員吸引，那就是羅拔臣。泰蘭賽後立即向時任侯城主帥布魯士報告，他再到蘇格蘭第二次考察他為登地聯出戰喜伯年時，只用20分鐘便下了決定。泰蘭關上電腦，半場回到車上致電布魯士。

「我們要簽下他。」

「你肯定嗎？」

「100%」

侯城的招募總監泰蘭，兩次考察後令侯城收購羅拔臣。（資料圖片）

羅拔臣在侯城的表現，引來利物浦招手。（資料圖片）

因此羅拔臣於2014年以285萬鎊投侯城，經115場上陣後，球隊降班後，2017年投利物浦，當時身價800萬鎊。然而泰蘭把羅拔臣的成功全都歸功於羅拔臣本人，不把光環放在自己身上，「他的成就與我無關，我只是幸運，一切都是羅拔臣的功榮，加上希魯士等教練團助羅拔臣發展。」羅拔臣加盟後，他刻意觀察其訓練，發現羅拔臣在訓練時會飛奔100米6至8次。