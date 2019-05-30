【歐聯】熱刺主場爆滿齊觀看決賽直播　或見證愛隊首奪歐聯

歐霸決賽的「英超內訌」塵埃落定，車路士先拔頭籌，奪走今季的歐霸錦標。周六晚（1日）深夜的歐聯決賽，由熱刺鬥利物浦上演另一場英超內訌，而熱刺亦開放新主場予一眾球迷觀看決賽。

本周六舉行的歐聯決賽，將於西班牙的馬德里體育會主場萬達大都會球場（Wanda Metropolitano）舉行，最多容納63500名球迷。熱刺與利物浦分別獲發約17000張門票，而4000門票公開發售予世界各地的球迷，其餘門票則由歐洲足協方面分發。

馬體會主場能夠容納63500人，將於周六舉辦今年的歐聯決賽。（Getty Images）

為了照顧一眾未能親赴馬德里入場觀戰的球迷，有見及此，熱刺決定在新主場直播決賽，使一眾熱刺球迷能夠齊集球場，或許能夠見證愛隊史上首次贏得歐聯冠軍。

熱刺球場在歐聯決賽當日將化身「大型電影院」，使用球場中4個大螢幕，加上在球場上增設螢幕，使每個入場的球迷可清晰地觀看直播。熱刺將當日的門票分為兩個票價，成人票價為10英鎊，小童則定為5英鎊，暫時只開放予一眾球迷會的會員。熱刺球場超過62000個座位已告售罄，將全場「爆滿」欣賞歐聯決賽。

今年4月新落成的熱刺球場，將開放予一眾球迷一同觀賞決賽直播。（Getty Images）

熱刺球場的62000張門票已售罄，使熱刺球迷能夠齊集主場，或能見證愛隊奪冠。（Getty Images）

另外，熱刺的大軍在早前已經出發，並已到達馬德里，為周六的舉行的決賽作好準備。