【歐聯決賽】軒達臣擁老父哭成淚人　父親曾因病拒見利物浦隊長

「只懂橫傳」、「平庸中場」、「沒有隊長風範」，佐敦軒達臣2011年加盟利物浦後，一直受到不少批評。 近年表現愈戰愈勇，今季「推上半格」更是大放異彩，帶領利物浦擊敗熱刺奪得歐聯冠軍，終於走上生涯高峰。 軒達臣一圓冠軍夢，賽後找到父親Brian，二人相擁喜極而泣，全因為5年前的一段往事。

憑穆罕默德沙拿及奧歷治的入球，利物浦以2：0力克熱刺，第6度成為歐洲王者。軒達臣以隊長身分舉起「大耳盃」，賽後大讚領隊高普改變了利物浦。28歲的他說：「沒有領隊（高普），這一切都會變得不可能。我們過去數季一起經歷不少難關，但他來到這球會（利物浦）後，帶來的改變令人難以置信，不只是他引入的球員令球隊變得更強，原有球員都因他而踢得更好。他改變了更衣室的氣氛，己隊十分團結。所有功勞都屬於領隊。」

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軒達臣一嘗冠軍滋味。（路透社）

軒達臣以隊長身分捧起歐聯獎盃。（路透社）

軒達臣感激家人支持，訪問後即時走到於場邊等候多時的父親，二人擁抱在一起，向來予人「硬漢」感覺的軒達臣，終於忍不住流下男兒淚，就是卸下多年來的心頭大石。沒錯，軒達臣一直備受批評，就算是利迷，都有不少人認為他實力不過爾爾，但刻苦耐勞的他選擇用表現證明自己，用行動回應批評。這樣的鐵漢是如何煉成？

軒達臣與父親擁抱時哭成淚人。（網上圖片）

父為兒子獨自與癌魔搏鬥

或許，這種鐵血的性格一切都是父親遺傳。2013年，Brian患上鼻咽癌，最初未跟軒達臣說出真相，作為父親的他，將兒子的足球事業放在第一位，不希望病情影響軒達臣在場上的發揮。一直拖到不能再拖才告知愛兒患病，Brian接受化療後一度拒絕讓親生骨肉探病，不希望兒子見到自己受苦。

難怪去年歐聯決賽前，軒達臣接受訪問時亦指，Brian令自己變得更堅強，當只能與父親透過電話聯絡時，軒達臣知道大事不妙，但自己能做的就只是踢出好表現，讓在電視機旁為兒子打氣的父親好過一點。幸好Brian最終病癒，可在現場見證兒子以隊長身分，捧起歐洲球會至高無上的榮譽。

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Brian 2013年患癌，一度拒絕見軒達臣，免得影響其足球事業。（路透社）

利物浦在去年決賽最後以1：3不敵皇家馬德里，但與冠軍擦身而過，猶幸未令以軒達臣為首的紅軍一蹶不振。今季再次勇闖決賽，一眾紅軍雖然表現不夠說服力，但足球比賽從來都不一定是表現最好的那方會勝出，最終以兩球淨勝熱刺，第6度封王。軒達臣的眼淚除了喜悅外，亦有對父親的付出，幫助自己走到足球生涯最高峰的感激。