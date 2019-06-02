【歐聯決賽】利物浦關鍵先生早有往績　奧歷治生涯多次做救世主

要數今屆利物浦奪冠功臣，有人說是中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）鎮守後防、有人說是艾利臣（Alisson）守好最後一關、又有說是今季歐聯攻入5球的沙拿（Mohamed Salah）。 然而，千萬不要遺忘比利時前鋒奧歷治（Divock Origi）。他在今季歐聯僅射門3次，全部化成入球，包括四強次回合反勝巴塞隆拿一役中梅開二度，以及決賽窄位施射破網奠定勝局。 沒有奧歷治，今屆歐聯利物浦或許甚麼都不是。

經過今屆歐聯後，相信奧歷治將成為利物浦球迷心中英雄。（Getty Images）

之所以稱奧歷治為「幸運童子」，全因今季他在歐聯所取得的入球，憑實力的同時亦或多或少帶有幸運成份。於四強次回合對巴塞隆拿梅開二度，第一球為佐敦軒達臣（Jordan Henderson）射門被巴塞門將迪史達根（Marc-Andre ter Stegen）撲出不遠，奧歷治適當時候出現在正確的位置，便一腳掃入空門。至於另一球則是阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）趁巴塞球員不集中時開出角球，造就奧歷治無人看管下門前建功。

為球隊奠勝，奧歷治拿下個人首面歐聯冠軍獎牌。（Getty Images）

重溫四強奇蹟反勝巴塞隆拿

決賽對熱刺奠勝一球，則是熱刺防守球員屢次解圍失敗，皮球尤如波子機般彈至奧歷治腳下，他再推橫左腳射遠柱得手。今屆歐聯奧歷治僅起腳3次，全部化為入球，而且球球重要。雖然每個入球都存在幸運成份，但不得不承認奧歷治把握機會能力一流，才能兩度成為「紅軍英雄」。

According to infogol, Divock Origi scored with just 4% probability of a goal. A sublime finish.pic.twitter.com/ZrjsloQ3XM — The Tactical Times (@Tactical_Times) June 2, 2019

奧歷治高效表現，歐聯3射3入球。（網上圖片）

奧歷治高效表現，歐聯3射3入球。（網上圖片）

年僅24歲的奧歷治，其足球生涯上已多次為球隊貢獻關鍵入球，可謂新一代「大心臟」的代表。去年他外借至德甲球隊禾夫斯堡，球隊季尾需要與德乙季軍基爾戰至升班附加賽，決定來季能否留在德甲。奧歷治首回合為禾夫斯堡先開紀錄，協助球隊以3：1擊敗基爾，最終禾夫斯堡兩回合計大勝4：1，避免降班悲劇。

上季奧歷治為禾夫斯堡於升班附加賽首回合先開紀錄。（Getty Images）

奧歷治門前鏟入，射入禾夫斯堡近代最重要一球。（Getty Images）

今季英超首場默西賽德郡打吡，本以為利物浦全場久攻不下，未能全取三分，但愛華頓門將比克福特（Jordan Pickford）臨完場前一次低級失誤，被奧歷治近門撞入，協助利物浦於最後階段絕殺同市宿敵愛華頓，揚威默西賽德郡打吡。

奧歷治於英超第37周賽事亦建奇功，作客紐卡素86分鐘接應沙基利（Xherdan Shaqiri）罰球，頭槌頂入，為紅軍以3：2絕殺。雖然利物浦最後與英超冠軍只差一分，但無疑是奧歷治的入球重燃起利物浦的「英超夢」。

重點默西賽德郡打吡絕殺一球：