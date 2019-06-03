【乒乓．香港賽】黃鎮廷杜凱琹列首號種子　4強或戰中華台北組合

國際乒聯世界巡迴賽連續第二屆在港舉行，上周剛於中國賽混雙決賽惜敗中華台北組合林昀儒/鄭怡靜的港將黃鎮廷及杜凱琹，今站於混雙和男、女雙項目都被列為頭號種子，「黃杜配」晉級4強的話，更可能再對林/鄭的中華台北組合。

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽–恒生香港公開賽」將於6月4日至9日在香港伊利沙伯體育館上演。賽事首兩日為預賽，設免費入場；接着4日是主賽圈賽事，票價由港幣75元至220元不等。

混雙的黃鎮廷/杜凱琹、男雙的黃鎮廷/何鈞傑及女雙的李皓晴/杜凱琹，皆是首號種子，其餘港隊球手如男隊的江天一和林兆恆，以及女隊的蘇慧音和吳穎嵐等，就要從預賽起步。

今站是其中一站奧運積分戰，黃鎮廷（中）表示要一步步來。（大會圖片）

主賽圈抽籤今天揭盅，黃/杜在混雙被編入上線，首場（16強）如能勝出，便有機會於8強碰上匈牙利組合，若再晉一級，可望於4強再戰中國賽決賽對手中華台北組合林昀儒/鄭怡靜。「黃杜配」總結剛戰決賽失利，都認為銀牌的成績有所突破，黃鎮廷更指拍檔可賺取大賽經驗：「我和杜凱琹之前從未試過一起打入公開賽混雙決賽，對她來說可能不太適應決賽的環境和氣氛，我相信她未來會表現得更好。」混雙及男雙同為頭號種子，黃鎮廷表示：「混雙及男雙都要一步步來。今次賽事會計算奧運積分，強手林立，現在知道他們的配搭起碼是好事。」

杜凱琹（中）希望於主場觀眾面前打出精彩賽事，證明自己。（大會圖片）

杜凱琹則認為中國賽決賽上被對方箝制是主要敗因：「中華台北組合兩人均是技巧型球手，特別是只得17歲的男球手林昀儒，他接發球殺傷力大，在晉級路途上淘汰過許昕，當時已知他們具備相當實力。我們在決賽中有些技術環節被對手牢牢鎖死，無法衝破之下最終告負。」主場出戰之下杜凱琹力求在自己人面前證明自己：「今屆普遍球手實力都比去年強。之前幾站混雙的成績都較普通，中國賽獲亞軍之餘，過程中戰勝有一定份量的對手，讓我們感到有所突破。我希望能夠在主場發揮出自己最好一面給觀眾看到。」

女單方面，港將李皓晴若贏得首輪，其後16強便將硬撼日本頭號種子石川佳純。李皓晴指此並不算下籤：「今次賽事每一個對手都不易應付，自己對石川的往績雖然一般，在今年2月的日本聯賽卻錄得勝績。縱然石川上屆香港賽首輪出局，她也未必會怯場，始終她是高水平的球手。最重要是跨過頭關，往往第一場都最難打，而且不少中國球手要打預賽，希望自己首輪可以避開國手。」