巴塞隆拿推出來季主場球衣，由今季的藍紅直間轉成藍紅方格。克羅地亞足球隊幽巴塞一默，稱中場拿傑迪錫必定很喜歡新球衣。

巴塞隆拿一向以紅藍直間為主場球衣傳統，來季不再一樣。巴塞於官網公布新球衣，馬卡報指是巴塞隊史中，主場球衣首次沒有直間，取而代之的是紅藍方格，其變動包括代表加泰的黃紅間條去季在頸後位置，來季改為領口V字位。

巴塞隆拿於2019/2020球季的主場球衣。（巴塞隆拿官網）

克羅地亞足球隊（左）與巴塞隆拿（右）都以格仔為賣點。（網上圖片）

巴塞男足、女足、籃球、曲棍球新球衣（按圖放大）

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後衛碧基出席活動時品評了新球衣︰「球衣帶來新氣象，可能與舊時不一樣，但仍是100%巴塞隆拿，設計代表了球會與球迷，他們都推動巴塞前進。」料美斯將在訪日本之旅首次穿上，新球衣周二（6月4日）起在巴塞官方紀念品店出售。

克羅地亞足球隊的官方Twitter不忘幽巴塞一默︰「NICE TRY巴塞隆拿，但這比不上紅白棋盤。」克羅地亞足球隊又在另一twitter表示「相信拿傑迪錫定很喜愛巴塞新球衣。」