球隊與球迷的關係密不可分，球隊十分需要球迷的支持來營運，而球迷亦能從愛隊身上取得歡樂。 西班牙的華倫西亞有一位球迷，在中年不幸失去視力，亦無礙他入場支持愛隊。雖然該名球迷在兩年前去世，但華倫西亞以特別的方法紀念該球迷。

不少歐洲球會的忠實球迷會購買主場的季票，全季支持愛隊。華倫西亞的球迷Vicente Aparicio亦不例外，他曾是華倫西亞的季票持有人之一，在1993年起成為馬斯泰拿球埸（Estadio Mestalla）的常客。該名忠實擁躉在50多歲時不幸失明，但未有影響他對足球及華倫西亞的愛戴，即使不能以眼睛觀賞球賽，但他在20多年來依然堅持入場，親身感受球賽氣氛並支持愛隊。

華倫西亞在西班牙盃決賽力克巴塞隆拿奪冠。（Getty Images）

該名失明球迷在兩年前離世，華倫西亞卻以另外的方法延續他入場的傳統。華倫西亞特意在馬斯泰拿球場的看台上，在該名失明球迷生前常坐的位置上建立一個雕像，紀念該名忠實的失明球迷，使「他」能夠一同慶祝球會成立100周年。

華倫西亞忠實球迷Vicente Aparicio失明後，仍經常入場支持愛隊。（Twitter截圖）

華倫西亞特意在該名失明球迷生前常坐的位置建雕像，使他能以另一方法見證球隊百周年會慶。（Twitter截圖）

在紀錄片中訪問Vicente Aparicio的兒子，他細數父親多年來對足球及華倫西亞的喜愛，而當他步入看台看見父親的雕像時，深受感動，亦使馬斯泰拿球場自此多了一個「永不缺席任何賽事的球迷」。