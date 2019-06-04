【世界女排聯賽．香港站】朱婷打足三局　中國女排橫掃日本

世界女排聯賽今日紅館展開，於澳門站3戰全勝的中國女排亦乘勢以上，面對日本隊她們以直落三局取勝。澳門站未有太多上陣時間的朱婷今日打足3局，更取下全場最高的18分；至於副攻手袁心玥亦有14分進帳。

今屆的香港首戰，中國女排並未有放軟手腳，首發更派出主攻朱婷及張常寧、副攻袁心玥及顏妮，配上龔翔宇、丁霞和自由人王夢潔。日本隊正選陣容亦有主攻古賀紗理那、黑後愛及接應鍋谷友理枝，攻力十足。記者會上中國隊教練郎平特意提到對手防守力強，惟面對「女長城」的袁心玥，日本隊首局卻招架不住。該名中國隊第一副攻手該局背飛、攔網、快攻頻頻得手，助球隊拉開比分至21：15。不過，日本女排連追5分，雙方其後更「拉鋸」至24：24，掀起高潮。惟最後朱婷順利以打一觸手出界，助中國隊27：25先下一城。

袁心玥開局頻頻得手。（楊宇翹攝）

+ 3 + 2

中國隊在第二局乘勢出擊打出一段6：0的攻勢，更以8：2進入第一次技術暫停。其後龔翔宇增強2號位的威脅，加上穩定的攔網發揮，中國隊25：18再贏一局。第三局中國換入李盈瑩和朱婷搭檔，惟該組合於局初並未得太多優勢，反之日本隊由鍋谷友理枝及古賀紗理那兩側攻擊構成威脅，「火之鳥」曾一度以11：6領先，並以兩分優勢進入第二次技術暫停。不過暫停後，中國連追3分反超，及後混入姚迪和曾春蕾亦起變化，戰至局尾亦拉開比數。最終中國隊以25：21奠勝，打開香港站的勝利之門。

日本未能頂住。中國女排的進攻（楊宇翹攝）

朱婷扣殺威力極大。（楊宇翹攝）

郎平：中國該向日本學習

雖然3局取勝，但比賽中刺激萬分，中國女排隊長朱婷亦指比賽精彩。郎平教練亦認同隊長說法，但她更認為中國隊該向日本學習防守及靈活速度：「雙方打得十分精彩，我們也知道日本的防守和進攻都有特色，日本女排的防守是非常厲害。而且她們進攻速度也很快，這一部分是中國女排目前要提高的；我們也要加強移動攔網的速度，今天的比賽很有意義，對運動員的提高很有幫助。 」

朱婷今戰獨取18分。（楊宇翹攝）

至於頭場，意大利收起隊中「雙炮」伊干奴及保薩迪，火力依然強勁。面對荷蘭她們亦以25:13、22：25、25：19及25：16取勝，明日將對戰日本女排。